Что делать, если обувь сильно воняет?

Неприятный запах, который исходит от обуви, может доставлять проблемы не только хозяину этой самой обуви, но и окружающим людям. Согласитесь, не слишком приятная ситуация, когда в гостях вам стыдно разуться, потому что ваша обувь неприятно пахнет. А придя домой после рабочего дня или похода по магазинам совсем не хочется вдыхать «ароматы», которые издают ботинки или туфли.
Обувь чаще воняет у мужчин, но, согласитесь, женские туфли или сапоги тоже обладают способностью испортить воздух в помещении и настроение прекрасной дамы.
В некоторых случаях воняет даже кожаная обувь хорошего качества. А что тогда говорить, если у вас недорогая китайская обувь, купленная на рынке….
Что делать, если обувь воняет? Есть ли какой-нибудь выход? Самый простой метод – выбросить обувь, но этот вариант подходит далеко не всем. Поэтому мы попробуем разобраться с проблемой и найти пути ее решения.
Сильно воняет обувь: причины
Почему обувь воняет? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специфический запах имеет даже новая обувь. Примеряя обувку в магазине, мы не обращаем внимания на этот запах, но придя домой, замечаем, что новая обувь тоже пахнет: клеем, упаковкой, материалами, из которых она изготовлена. Некоторым людям такой запах не по душе, но, главное, есть способы избавления от него.
Поношенная обувь может издавать очень даже неприятный запах. Все дело в том, что в нашу обувь попадает пыль, грязь, частицы пота. А запах появляется из-за появления и размножения в обуви бактерий. Даже у очень чистоплотных людей может вонять обувь и ноги, ведь наша кожа выделяет пот, даже когда мы этого не ощущаем. Добавьте к этому попадание в обувь пыли и мелких частиц грязи – и вы получите неприятный запах.
Неприятно пахнет обувь из синтетических или некачественных материалов, ведь нога в такой обуви «не дышит», поэтому запах появляется очень быстро, он может быть сильным и резким.
Разобравшись в причинах неприятного запаха важно знать, как избавиться от противного «аромата».
Что делать, если воняет новая обувь?
Самый простой и легкий способ избавиться от запаха в новой обуви – проветривание. Выньте обувь из коробки или полиэтиленового пакета, оставьте на балконе на ночь. Если такие действия не помогают, можно воспользоваться такими советами.
- Протрите обувь внутри слабым раствором марганцовки или перекисью водорода. Эти растворы обладают дезинфицирующими свойствами, и запах должен исчезнуть.
- Купите специальный дезодорант для обуви и воспользуйтесь им. Сбрызните обувь дезодорантом и оставьте на ночь, чтобы она не была мокрой, когда ее нужно будет обувать.
- Попробуйте использовать адсорбенты – вещества, впитывающие лишнюю влагу и неприятный запах. Для обуви подойдет мука, пищевая сода, активированный уголь. Насыпьте порошок в обувь, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте внутри. Имейте ввиду, что активированный уголь может оставить черные следы внутри обуви.
- Избавиться от запаха поможет и обычный столовый уксус. Смочите в нем ватные диски и положите в обувь на 2-3 часа. Затем проветрите обувь.
Все эти советы можно применять и по отношению к старой обуви, если другие методы устранения запаха не действуют.
Что делать, если воняет старая обувь?
Запах, который исходит от поношенной обуви, очень неприятный. Если вы столкнулись с этой проблемой, воспользуйтесь такими рекомендациями.
- Тщательно следите за гигиеной ног. Это банальная рекомендация, но выполнять ее нужно. Конечно, далеко не всегда неприятный запах в обуви появляется только из-за немытых ног. Бывает, что с гигиеной все в порядке, а обувь все равно воняет. И все же, пересмотрите этот пункт в списке каждодневных гигиенических процедур.
- Каждый день меняйте носки или колготки. Недопустимо ходить в одних и тех же носках два дня подряд, предварительно их не постирав. Носите хлопчатобумажные носки высокого качества.
- После прихода домой обязательно мойте, просушивайте и проветривайте обувь. В идеале, на каждый сезон необходимо иметь не менее двух пар обуви, чтобы была возможность оставить одни дома на проветривание-просушивание, а другие обуть. Если такой возможности нет, вам пригодится следующий совет.
- Чаще меняйте стельки в обувь, просушивайте и проветривайте их. Если обувь сильно воняет, можно приобрести антибактериальные или ароматизированные стельки, которые призваны убрать неприятный запах.
- Пользуйтесь дезодорантами для обуви, сбрызгивая ее на ночь. Перед выходом из дома ваша обувь будет сухой и свежей.
- По возможности не находитесь долго в одной паре обуви на протяжении дня. Если на работе есть возможность переобуться, обязательно воспользуйтесь ею. Так вы сохраните обувь от неприятного запаха, а кожу на ногах – от потливости.
- Кеды, кроссовки, домашние тапочки можно стирать. А летнюю обувь (босоножки, шлепки) – вымыть теплой водой с мылом и высушить.
- Что делать, если обувь воняет? Еще один способ избавиться от запаха в обуви – заморозить ее. Положите обувь в полиэтиленовый пакет и поместите на ночь в морозильную камеру. Учтите, замораживать можно не все виды обуви: лаковую, например, нельзя.
И напоследок, еще один важный совет. Покупайте качественную обувь у проверенных производителей, которая выполнена из хороших материалов. Лучше потратить финансы на «правильную» обувь, чем потом искать методы избавления от неприятного запаха и лечить гипергидроз ног (повышенную потливость). Удачных покупок!
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