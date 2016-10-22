Что делать, если обувь сильно воняет?

Неприятный запах, который исходит от обуви, может доставлять проблемы не только хозяину этой самой обуви, но и окружающим людям. Согласитесь, не слишком приятная ситуация, когда в гостях вам стыдно разуться, потому что ваша обувь неприятно пахнет. А придя домой после рабочего дня или похода по магазинам совсем не хочется вдыхать «ароматы», которые издают ботинки или туфли.

Обувь чаще воняет у мужчин, но, согласитесь, женские туфли или сапоги тоже обладают способностью испортить воздух в помещении и настроение прекрасной дамы.

В некоторых случаях воняет даже кожаная обувь хорошего качества. А что тогда говорить, если у вас недорогая китайская обувь, купленная на рынке….

Что делать, если обувь воняет? Есть ли какой-нибудь выход? Самый простой метод – выбросить обувь, но этот вариант подходит далеко не всем. Поэтому мы попробуем разобраться с проблемой и найти пути ее решения.

Сильно воняет обувь: причины

Почему обувь воняет? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специфический запах имеет даже новая обувь. Примеряя обувку в магазине, мы не обращаем внимания на этот запах, но придя домой, замечаем, что новая обувь тоже пахнет: клеем, упаковкой, материалами, из которых она изготовлена. Некоторым людям такой запах не по душе, но, главное, есть способы избавления от него.

Поношенная обувь может издавать очень даже неприятный запах. Все дело в том, что в нашу обувь попадает пыль, грязь, частицы пота. А запах появляется из-за появления и размножения в обуви бактерий. Даже у очень чистоплотных людей может вонять обувь и ноги, ведь наша кожа выделяет пот, даже когда мы этого не ощущаем. Добавьте к этому попадание в обувь пыли и мелких частиц грязи – и вы получите неприятный запах.

Неприятно пахнет обувь из синтетических или некачественных материалов, ведь нога в такой обуви «не дышит», поэтому запах появляется очень быстро, он может быть сильным и резким.

Разобравшись в причинах неприятного запаха важно знать, как избавиться от противного «аромата».

Что делать, если воняет новая обувь?

Самый простой и легкий способ избавиться от запаха в новой обуви – проветривание. Выньте обувь из коробки или полиэтиленового пакета, оставьте на балконе на ночь. Если такие действия не помогают, можно воспользоваться такими советами.

Протрите обувь внутри слабым раствором марганцовки или перекисью водорода. Эти растворы обладают дезинфицирующими свойствами, и запах должен исчезнуть.

Купите специальный дезодорант для обуви и воспользуйтесь им. Сбрызните обувь дезодорантом и оставьте на ночь, чтобы она не была мокрой, когда ее нужно будет обувать.

Попробуйте использовать адсорбенты – вещества, впитывающие лишнюю влагу и неприятный запах. Для обуви подойдет мука, пищевая сода, активированный уголь. Насыпьте порошок в обувь, оставьте на пару ч асов, затем пропылесосьте внутри. Имейте ввиду, что активированный уголь может оставить черные следы внутри обуви.

асов, затем пропылесосьте внутри. Имейте ввиду, что активированный уголь может оставить черные следы внутри обуви. Избавиться от запаха поможет и обычный столовый уксус. Смочите в нем ватные диски и положите в обувь на 2-3 часа. Затем проветрите обувь.

Все эти советы можно применять и по отношению к старой обуви, если другие методы устранения запаха не действуют.

Что делать, если воняет старая обувь?

Запах, который исходит от поношенной обуви, очень неприятный. Если вы столкнулись с этой проблемой, воспользуйтесь такими рекомендациями.

Тщательно следите за гигиеной ног. Это банальная рекомендация, но выполнять ее нужно. Конечно, далеко не всегда неприятный запах в обуви появляется только из-за немытых ног. Бывает, что с гигиеной все в порядке, а обувь все равно воняет. И все же, пересмотрите этот пункт в списке каждодневных гигиенических процедур.

Каждый день меняйте носки или колготки. Недопустимо ходить в одних и тех же носках два дня подряд, предварительно их не постирав. Носите хлопчатобумажные носки высокого качества.

После прихода домой обязательно мойте, просушивайте и проветривайте обувь. В идеале, на каждый сезон необходимо иметь не менее двух пар обуви, чтобы была возможность оставить одни дома на проветривание-просушивание, а другие обуть. Если такой возможности нет, вам пригодится следующий совет.

Чаще меняйте стельки в обувь, просушивайте и проветривайте их. Если обувь сильно воняет, можно приобрести антибактериальные или ароматизированные стельки, которые призваны убрать неприятный запах.

Пользуйтесь дезодорантами для обуви, сбрызгивая ее на ночь. Перед выходом из дома ваша обувь будет сухой и свежей.

По возможности не находитесь долго в одной паре обуви на протяжении дня. Если на работе есть возможность переобуться, обязательно воспользуйтесь ею. Так вы сохраните обувь от неприятного запаха, а кожу на ногах – от потливости.

Кеды, кроссовки, домашние тапочки можно стирать. А летнюю обувь (босоножки, шлепки) – вымыть теплой водой с мылом и высушить.

Что делать, если обувь воняет? Еще один способ избавиться от запаха в обуви – заморозить ее. Положите обувь в полиэтиленовый пакет и поместите на ночь в морозильную камеру. Учтите, замораживать можно не все виды обуви: лаковую, например, нельзя.

И напоследок, еще один важный совет. Покупайте качественную обувь у проверенных производителей, которая выполнена из хороших материалов. Лучше потратить финансы на «правильную» обувь, чем потом искать методы избавления от неприятного запаха и лечить гипергидроз ног (повышенную потливость). Удачных покупок!