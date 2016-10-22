Американский музыкант Moby заявил, что аннексия Крыма того не стоила

Популярный американский исполнитель и диджей Moby поделился свои мыслями по поводу аннексии Крыма Россией, передает Корреспондент.

Певец считает данные события «плохим использованием денег налогоплательщиков» и уточняет, что идеальным для него является тот мир, где люди избегают немотивированного насилия.

«Посмотрите на Крым. Во что эта история обошлась русским? Нужны ли были эти потери на уровне международных отношений, на уровне роста курса доллара? Если посмотреть на это рационально, это было плохое применение денег налогоплательщиков», — разъясняет свою позицию артист.

Moby также прокомментировал поддержку Россией кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Не понимаю, почему нужно выбирать Дональда Трампа, который явно злобный и глупый тип и при этом не то что страной никогда не управлял, но даже в собственном бизнесе делал чудовищные вещи», — открыто выразил свою позицию артист.