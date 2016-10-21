Новости мира

Определился кандидат в президенты Узбекистана

Определился кандидат в президенты Узбекистана
presskg

Новым главой госудаоства скорее всего станет премьер-министр и и.о. президента Шавкат Мирзияев

 

Кандидатуру врио главы Узбекистана Шавката Мирзияева (Мирзиёева) утвердили для участия в выборах президента страны. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) на съезде 19 октября.

Кандидатура премьер-министра Узбекистана была «единогласно утверждена на выборы президента от нашей партии, которую ранее выдвинул пленум», — рассказал собеседник агентства. По словам представителя УзЛиДеПа, в скором времени партия должна предоставить в Центризбирком сведения о кандидате для последующей регистрации.

Президент Узбекистана Ислам Каримов умер от инсульта 2 сентября на 79-м году жизни. До этого в течение нескольких дней неоднократно появлялись сообщения о его гибели, однако вскоре стало известно, что он находился в коме. Врио президента страны был назначен Шавкат Мирзияев, ранее занимавший пост премьера-министра.

В начале сентября Центризбирком Узбекистана принял решение о проведении выборов главы республики 4 декабря этого года и начале избирательной кампании. Согласно Конституции страны в случае, если президент не может исполнять свои обязанности, новые выборы главы государства должны состояться в течение трех месяцев. Обязанности президента при этом должен по закону исполнять председатель сената. Эту должность в Узбекистане сейчас занимает Нигматулла Юлдашев, который, как ранее сообщал «РИА Новости» представитель парламента, взял самоотвод.

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