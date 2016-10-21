Интернет-магазины поразил вирус, способный похищать деньги клиентов

Клиенты интернет-магазинов по всему миру страдают от нового вредоносного программного обеспечения, разработанного хакерами для кражи денежных средств. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на компанию Sucuri, которая специализируется на информационной безопасности.

Вирус охотится за покупателями интернет-магазинов, работающих на популярной системе управления Magento.

Код позволяет мошенникам получать изображения с номерами кредитных карт и регистрационные данные клиента, чтобы в дальнейшем добраться до его счетов. По данным Sucuri, вирусом заражены сайты американских, японских, турецких и арабских онлайн-магазинов.

Чтобы избежать похищения данных, специалисты советуют использовать качественную антивирусную программу, завести специальную виртуальную карту для покупок в интернете и выбирать надежных онлайн-ретейлеров.

В сентябре группа хакеров запустила вирус, замаскированный под ссылку на репортаж о смерти американского актера Брэда Питта. Как только пользователь кликал на картинку, злоумышленники получали пароли к его аккаунтам в социальных сетях.