Самые опасные вирусы известные науке

Царем природы человека можно назвать с большой натяжкой. Мы слишком слабы для того, чтобы противостоять сюрпризам, которые частенько преподносит нам родная планета.

Вот вирусы — другое дело. Эта бесклеточная форма жизни может воспроизводиться в клетках живых существ, подчиняя и убивая их для собственного развития. Способна ли противостоять им современная медицина? Едва ли.

Грипп

Да, привычный нам грипп на данный момент является чуть ли не самым опасным вирусом в мире. Дело в том, что болезнь умеет эволюционировать, постоянно изобретая новые способы борьбы с лекарствами. Штаммы H1N1, H2N2, H3N2 считаются наиболее опасными для человека, а всего за год в мире гибнет до полумиллиона людей.

Холера

Не стоит думать, что холера так и осталась пугалом средневековья. Только в 2010 году на Гаити умерли 3 000 человек, хотя медикам давно известны способы полноценного лечения этого страшного заболевания. Лишь 20% людей сталкиваются с тяжелой формой холеры, что означает практически гарантированный билет на тот свет.

ВИЧ

До конца XX века никто никогда не слышал о вирусе иммунодефицита человека, а сейчас ВИЧ является одной из страшнейших болезней мира. Всего за тридцать лет существования вирус появился у 40 миллионов людей. Врачами зафиксировано более четырех миллионов смертей, а врачи только сейчас понимают, как следует лечить эту заразу.

Бешенство

Мало кто знает, насколько распространен вирус бешенства (Rabies virus) в Африке и некоторых районах Азии. Между тем в этих регионах ежегодно гибнут десятки тысяч людей просто потому, что мировой общественности плевать на эти «далекие» проблемы.

Туляремия

Так называемая «Оленья болезнь» вызывается грамотрицательной палочкой Francisella tularensis. Клещи, комары, пища и контакт с больным человеком гарантируют 100% передачу этого вируса. Симптомы этой болезни весьма напоминают средневековую чуму, а бактериологи социальных служб уверены, что именно на основе туляремии военные вполне могут вывести новое, смертельно опасное бактериологическое оружие.