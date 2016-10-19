Сторонники Клинтон пошли ва-банк: правда им уже совсем неинтересна

Дональд Трамп заявил, что в случае победы готов до инаугурации встретиться с Владимиром Путиным. В момент, когда антироссийская риторика демократов достигла пика, а из шкафов вынуто самое грязное белье – это смелые и даже рискованные заявления.

Как работает американская машина пропаганды, да еще и на финальном этапе предвыборной гонки? Не разбираясь в деталях и не принимая аргументы, которые не укладываются в концепцию создания образа врага в лице России. Это живописно и даже гротескно продемонстрировал случай с бывшим сотрудником вашингтонского отделения агентства Sputnik Биллом Мораном. Не перепроверив источник информации, в своей статье авторство одного из частных писем, посвященных скандалу вокруг ситуации в ливийском Бенгази, он приписал Сидни Блюменталю, журналисту и политическому консультанту, который в свое время был помощником Билла Клинтона, а затем продолжительный период работал с Хиллари Клинтон. Моран быстро осознал свою ошибку и удалил статью, однако ее успели зафиксировать «те, кому надо». И началось.

Настоящий автор опубликованных WikiLeaks писем Курт Айхенвальд, сотрудничающий с The New York Times и Newsweek, заявил, что «спонсируемое Кремлем агентство» умышленно искажает публикации источника и передает их в штаб Дональда Трампа. Затем он обвинил кандидата от Республиканской партии в том, что тот пляшет под дудку Москвы, якобы базируясь на ошибках агентства Sputnik. Разумеется, эта концепция просуществовала недолго: Айхенвальд подвергся критике за свои бездоказательные предположения. Но осадочек остался, в том числе и для репутации Морана, несмотря на извинения последнего за свою досадную оплошность. Наверное, его еще долго будут обвинять в том, что он выполняет прямые «коварные» указания Москвы, вводя почтенную публику в заблуждение с дальним прицелом. Пусть это не имеет ничего общего с реальностью, зато подобное передергивание фактов прекрасно укладывается в теорию заговора Москвы против Хиллари Клинтон.

И вот этой грубо, но бесперебойно работающей информационно-пропагандистской машине вызов вновь бросил Дональд Трамп. Он заявил, что в случае победы готов до инаугурации встретиться с Владимиром Путиным. И аргументировал свою позицию тем, что нынешние отношения между Вашингтоном и Москвой – самые худшие со времен завершения «холодной войны». Трамп выразил сожаление в связи с тем, что американские политики регулярно допускают негативные и оскорбительные реплики о российском лидере. Кандидат от республиканцев также подчеркнул необдуманность жесткой манеры высказываний Хиллари Клинтон в адрес России. И в очередной раз призвал наладить отношения с Москвой как минимум в деле борьбы с международным терроризмом.

В тот период, когда предвыборная антироссийская риторика демократов достигла своего исторического пика, а из шкафов вынуто самое грязное белье – это смелые и даже рискованные заявления. И они еще раз показывают, что Трамп не опасается идти против мейнстрима, который олицетворяет собой Хиллари Клинтон. И вся ее обширная группа поддержки в лице глобальной финансовой элиты, «правильного» политического истеблишмента в Америке, а также подконтрольных Вашингтону СМИ с их колоссальными возможностями «промывки мозгов» избирателей. Казалось бы, с момента подведения итогов выборов до инаугурации «правильный» новый хозяин Белого дома должен заниматься окончательным формированием команды, контактировать с ближайшими союзниками США и вообще осваиваться в роли главы государства. Но никак не встречаться с лидером страны, официально объявленной врагом всего «доброго и светлого» во главе с «сияющими» в своем могуществе и справедливости Соединенными Штатами.

Во всяком случае, при условии победы Клинтон, да и многих других политиков, уже побывавших президентами, гарантированно так бы и было. Но Трамп не боится ломать стереотипы и идти против системы. Да ведь он и не является человеком системы, чем и интересен. Неизвестно, будет ли ему по силам, стань он президентом, изменить неуклонное движение США в сторону антиутопий в духе Евгения Замятина, Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла. Но некий шанс есть. Скептики, конечно, могут возразить, что предвыборные лозунги и реальные дела могут принципиально отличаться. В случае с профессиональными политиками и дипломатами часто именно так и бывает. Но Трамп вылеплен из другого теста. И в этом – главная интрига ноябрьских выборов и того, что за ними последует.