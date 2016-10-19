Как начать все с нуля в любом возрасте

Всегда непросто начать все с начала. Это прыжок в неизвестность. Для этого нужно глубоко вдохнуть и попрощаться с людьми и вещами, которые стоит оставить позади. Этой дорогой трудно идти, но она стоит того, если вы несчастны и нуждаетесь в переменах.

Вполне вероятно, что вам уже приходилось начинать все с нуля несколько раз. Возможно, эта «перезагрузка» было результатом проблем на работе, чего-то более личного или проблем в семье.

То, что может не давать нам сделать решающий шаг для поиска собственного счастья — мысли, что «уже слишком поздно». То есть, если человек достигает определенного возраста, то он уже должен сдаться и смириться с обстоятельствами, ведь его возможности прошли и остались позади.

Но это не так. Никогда не поздно начать с начала и найти свое счастье. На самом деле, это долг каждого человека перед собой же.

Как изменить свою жизнь, несмотря на на что и ни на кого

Подумайте о своем будущем и том, кем хотите быть

Если вас переполняют сомнения, переживания или страхи, попробуйте такое упражнение по визуализации: представьте себя через два года, но счастливым, гармоничным и умиротворенным.

А теперь оцените, как вы себя чувствуете. Вместо того, чтобы искать какого-то призрачного счастья, помните, что внутреннего покоя, баланса и целостности вполне достаточно в жизни. Если у вас нет таких ощущений, нужно начинать что-то менять. Вы заслуживаете того, чтобы дать себе еще один шанс.

Начинайте с небольших, краткосрочных целей

Для всех изменений нужно принимать маленькие решения, которые шаг за шагом будут приближать вас к цели. Вот некоторые примеры небольших целей, которые каждый человек должен для себя поставить.

Сегодня я буду контролировать свои тревоги и переживания. Поскольку я уже решил, что начинаю все сначала, то беру на себя ответственность и принимаю собственное решение. Я превращу страхи во внутреннее спокойствие и определенность.

Сегодня я поищу больше информации о том, как помочь себе начать все с нуля (открытые вакансии, помощь социальных служб и других официальных организаций).

Вы не так одиноки, как думаете: найдите правильную поддержку

Конечно, полностью менять жизнь непросто, ведь это вызывает новые страхи и тревогу. Один из способов найти силу — иметь кого-то, кто поддерживает нас и понимает ту новую тропинку, по которой мы решили идти.

Выбирайте поддержку с умом. Семья и друзья не всегда могут дать лучшие советы, или даже наоборот посоветуют «не делать что-то» или «потерпеть еще немножко».

Если вы решили начать все с новой страницы, ищите помощи от людей, которые уже прошли через нечто подобное. Они смогут лучше вам посоветовать и добавить сил двигаться дальше.

Будущее всегда можно изменить и оно переполнено новыми возможностями

У прошлого есть только одна цель — учить нас и дарить мудрость. Оно делает нас умнее благодаря опыту и жизненным урокам. Это дает человеку дополнительную смелость, которая является мощным оружием.

Когда мы делаем шаг навстречу переменам, все становится очень новым, но отнюдь не плохим. Хотя это и может пугать, оно дает нам шанс достичь своей мечты.

Каждый человек превыше всего хочет чувствовать себя хорошо, быть свободным от тревог, слез и поражений. Эти вещи не определяют, кто вы, но дают мотивацию, чтобы двигаться дальше и стать успешными.

Избавьтесь от мыслей и убеждений, которые ограничивают вас

«Я слишком старая. Я никогда не смогу найти работу «. Подумайте о своих навыках и будьте креативными, когда придет время «продавать себя». Это не только поможет найти работу, но и наладить связь с самими собой. Используйте свой креатив по-максимуму.

«Я никогда не была одна, поэтому должна со всем смириться». Отбросьте эту мысль, ограничивающую вас, и помните, что одиночество — это отражение вашей свободы, и как раз она и нужна вам, чтобы создать свое счастье.

«Я знаю, что провалюсь, и все пойдет не так». Забудьте об этой идее. Вы не экстрасенс, поэтому не можете угадать, что произойдет, а что нет. Помните, что мысли являются источником эмоций, поэтому негативное восприятие приведет к такому же результату.

«Никто не поддерживает меня и мои усилия в любом случае будут потеряны». Не придавайте силу таким идеям. Важнейший источник поддержки, на который нужно полагаться, находится внутри каждого. А уже потом идут друзья, семья и другие люди вокруг, которые поддерживают вас, помогая построить новую жизнь.

Постепенно вы начнете понимать, что все стоило усилий. Начать с нуля нелегко, но не забывайте, что каждый человек заслуживает счастья и на то, чтобы все трудности и проблемы остались позади.