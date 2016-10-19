В Бишкеке обсудили вопросы инклюзивного права пожилых людей на достойное старение

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В Бишкеке 18 октября прошел круглый стол «Инклюзивное право пожилых людей на достойное старение в Кыргызстане» с участием депутатов Жогорку Кенеша, представителей Министерства социального развития и Министерства образования, мэрии города Бишкек, лидеров групп самопомощи пенсионеров, неправительственных организаций, а также экспертов по вопросам пожилых людей.

Целью круглого стола являлось обсуждение проблем пожилых людей в Кыргызстане, включая доступ пожилых людей к информации, дополнительные источники дохода пенсионеров и образование пожилых людей, а также улучшение законодательства, защищающего права пожилых граждан страны.

«Нужна национальная стратегия помощи пожилым людям. Необходимо увеличить бюджетные деньги на обеспечение нужд пенсионеров. Достойное старение пожилых людей на государственном уровне должно быть приведено в норму» — отметила Наталья Никитенко, депутат Жогорку Кенеш.

В рамках круглого стола пожилые люди смогли высказаться, рассказать представителям правительства Кыргызстана и депутатам Жогорку Кенеша о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в течение жизни.

«Мы не знаем о своих правах и становимся жертвами черных риелторов и аферистов. Пожилые люди не всегда получают своевременную необходимую информацию о возможностях и правах» — поделилась Доллорес Борисовна, пенсионерка из села Беш-Кунгей.

Также, на круглом столе обсуждались вопросы возможности поддержки образования пожилых людей со стороны государства.

«Институты третьего возраста должны стать обычным явлением на территории всей страны. Пожилые люди хотят получать новые знания, учиться, развиваться, шагать в ногу со времен» — поделилась Гуляра Рузбаева, студентка Института Третьего Возраста.

Круглый стол организован гуманитарным агентством «ADRA Кыргызстан» при финансовой поддержке организации «DCA Central Asia».

По всем вопросам Вы сможете обращаться по адресу: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 167, «ADRA Кыргызстан», по телефонам: 380270, 0557666237. Контактное лицо: Айпери Жанызакова.