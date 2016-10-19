Подозреваемого в кибератаках против США россиянина задержали в Чехии

В Чехии задержали россиянина, подозреваемого в кибератаках против США. Об этом сообщается на сайте чешской полиции.

По информации ведомства, мужчину разыскивал Интерпол. Стражи порядка в сотрудничестве с ФБР США задержали его в одном из отелей в центре Праги, он не оказывал сопротивления. После этого мужчине стало плохо, ему предоставили первую помощь на месте, после чего госпитализировали.

Имя гражданина России не называется. В полиции при этом сообщают, что он прибыл на территорию Чехии вместе со своей подругой на автомобиле.

В заявлении отмечается, что один из городских судов принял решение о заключении россиянина под стражу. Теперь будет решаться вопрос о его экстрадиции в США.

Летом стало известно о взломе сервера Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Демократы предположили, что атака — дело рук российских хакеров, и Москва пытается таким образом повлиять на результаты голосования. 7 октября Министерство внутренней безопасности США официально обвинило российские власти в причастности ко взлому.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки возложить на Москву ответственность за кибератаки.