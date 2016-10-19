Киллер, охотящийся за Текебаевым, летит обратно из Венеции в Бишкек

Если уж плод больного воображения отдельных политиков транслируется некоторыми печатными изданиями на всю страну, и более того, за этим блокбастером с признаками шизофрении с интересом наблюдает публика в социальных сетях, возникла идея издать серию комиксов с условным названием «Охота на Изюбря». Так сказать, для большего драматического эффекта.

Причем для правдоподобности все действо должно максимально соответствовать реальности. Захватывающий сюжет для будущего издателя комиксов мы прямо здесь и попытаемся изложить.

Начнем с главного. Газета «Азия-news» выходит с сенсационным заголовком «Наемный киллер нападет на Текебаева в Венеции?». Журналисты раскрывают коварный замысел неких сил, в столицу Кыргызстана прибывает киллер кавказской внешности, для того чтобы устранить оппозиционера.

События развиваются стремительно, ведь депутат только накануне завил о том, что ему грозит опасность. Как только до наемника дошли эти сведения, он тут же схватил «мультык» и сообщил «ушактологам», что отправляется в Бишкек. Информация определила беспощадного убийцу, и его жертва успевает унести ноги в последний момент — Текебаев спешно улетает в Италию.

На одной из картинок обязательно должен быть бородатый, с большим носом и сломанными ушами мужчина, осматривающий в оптический прицел ночной Бишкек. Он отшвыривает в сторону недокуренную сигарету и раздосадовано произносит: «Ушел…».

Киллер получает сведения о том, что Текебаев уже рассекает волны на гондоле в узеньких каналах Венеции. Наемник тут же связывается со своими знакомыми из итальянской мафии, уточняет местонахождение жертвы и отправляется на Апеннины.

Но в любой стране есть своя управа на Коза Ностру. Местный комиссар Катани, узнав о коварных замыслах тут же сливает информацию в прессу. Журналисты звонят Текебаеву и предупреждают о том, что именно в этот момент стрелок может рассматривать его через оптику прицела. Но герой комикса смело встает, гордо расправляет плечи и говорит: «Главное, чтобы меня не застали врасплох за границей. Если и случится беда, то пускай это произойдет в родном Кыргызстане».

Киллер, на глазах которого разворачивается эта душещипательная сцена, пускает скупую мужскую слезу, она скатывается по обросшей щетиной щеке, и в последний момент жестокий убийца убирает палец со спускового крючка.

Текебаеву и на этот раз удается уйти, он спокойно прилетает из Италии в Кыргызстан. И когда кажется, что счастливая развязка близка, пресса вновь сообщает о грозящей депутату опасности – «Киллер купил билет из Венеции в Бишкек». Хладнокровный охотник снова ищет свою жертву. К слову, дописать эту историю может каждый желающий. Бурная фантазия приветствуется.