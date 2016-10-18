В Бишкеке пьяный пассажир автомашины угрожал представителю СМИ

В ночь с 14 на 15 октября сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека провели рейдовое мероприятие на территории столицы.

В ходе патрулирования улицы Шабдана Баатыра у микрорайона «Кок-Жар» в поле зрения инспекторов УПМ попала автомашина марки «Лексус». Инспектор УПМ остановил транспорт.

Представитель власти потребовал от водителя выйти из авто. Как оказалось, за рулем машины сидела женщина. Выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения. При этом из салона вышел пьяный мужчина — муж женщины, сидевшей за рулем.

Мужчина потребовал отпустить их.

В ходе «переговоров» мужчина повысил тон и начал оскорблять инспектора УПМ. Но увидев подкрепление, он остепенился, и через некоторое время машина была поставлена на штрафстоянку. На месте пьяный мужчина начал угрожать представителю редакции Zanoza.kg, оскорбляя нецензурной бранью.