Бишкек

В Бишкеке пьяный пассажир автомашины угрожал представителю СМИ

В Бишкеке пьяный пассажир автомашины угрожал представителю СМИ
presskg

В ночь с 14 на 15 октября сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека провели рейдовое мероприятие на территории столицы.

В ходе патрулирования улицы Шабдана Баатыра у микрорайона «Кок-Жар» в поле зрения инспекторов УПМ попала автомашина марки «Лексус». Инспектор УПМ остановил транспорт.

Представитель власти потребовал от водителя выйти из авто. Как оказалось, за рулем машины сидела женщина. Выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения. При этом из салона вышел пьяный мужчина — муж женщины, сидевшей за рулем.

Мужчина потребовал отпустить их.

В ходе «переговоров» мужчина повысил тон и начал оскорблять инспектора УПМ. Но увидев подкрепление, он остепенился, и через некоторое время машина была поставлена на штрафстоянку. На месте пьяный мужчина начал угрожать представителю редакции Zanoza.kg, оскорбляя нецензурной бранью.

Related Items
Click to add a comment
Бишкек
ВАЖНО ЗНАТЬ
presskg

Related Items

More in Бишкек

1

В Бишкеке прикрыли сауну, предоставлявшую интимные услуги

presskg17.10.2016
Read More
1

Владимир Путин принял в подарок от кыргызского художника собственный портрет

presskg17.10.2016
Read More
7

В школах Гюлена в Узбекистане и Кыргызстане работали 130 агентов ЦРУ под видом учителей английского языка, — New Yorker (полная версия статьи)

presskg13.10.2016
Read More
????????????????????????????????????

Президенты Кыргызстана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества стран

presskg13.10.2016
Read More
222222222222222

Кыргызстан отозвал иск против Максима Бакиева на 20 млн фунтов

presskg11.10.2016
Read More
2

Азимбека Бекназарова допросят в суде по делу Аскарова

presskg11.10.2016
Read More
????????????????????????????????????

Министр соцразвития Кудайберген Базарбаев освобожден от должности

presskg11.10.2016
Read More
9

Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат: «Представители неправительственных организаций вконец обнаглели»

presskg05.10.2016
Read More
7

Казахстан снова поставил на колени Кыргызстан. На этот раз в интернете

presskg04.10.2016
Read More