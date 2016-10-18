Новости мира

Иракская армия вошла в пригород в десяти километрах от Мосула

Иракская армия вошла в пригород в десяти километрах от Мосула
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Подразделения Вооруженных сил Ирака вошли в район Хемданийе в десяти километрах к юго-востоку от Мосула, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на корреспондента из района боевых действий.

В Хемданийе продолжается бой между террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) и иракскими военнослужащими. Над населенным пунктом видны клубы дыма.

Пригород Мосула Хемданийе ранее населяли преимущественно христиане. Это район уже более двух с половиной лет находится под контролем террористов.

Накануне иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования «пешмерга» при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул. По данным СМИ, в операции принимают участие около 80 тысяч человек, им противостоят 3000-4500 исламистов.

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