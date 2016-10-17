События в Сирии – путь к военному перевороту в США?

Недавняя пресс-конференция генерала Марка Милли, нынешнего начальника штаба армии США, напомнила мне о вымышленном персонаже, сыгранного Бертом Ланкастером [1] в фильме 1964 года «Семь дней в мае». В центре сценария Джеймс Скотт (персонаж Ланкастера) – председатель Комитета начальником штабов. Он, не желая служить президенту, считающемуся слабаком из-за его стремления заключить соглашение с Советским Союзом, организует заговор с целью свержения гражданского правительства.

Фильм «Семь дней в мае» был основан на одноименной книге, вдохновением для которой послужили реальные политические и военные деятели периода «холодной войны» начала 1960-х годов. В то время в Пентагоне доминировали крайне правые и фашистски настроенные генералы – такие, как армейский генерал Лаймэн Лемнитцер [2], один из пентагоновских лидеров, а также генералы ВВС Кёртис Лемей [3] и Томми Пауэр [4]. А один из генералов – Эдвин Уокер [5] – пытался насадить в подчиненных ему войсках идеологию крайне правого движения Общества Джона Берча [6].

Именно царящая тогда атмосфера яростного антикоммунизма способствовала тому, что эти генералы вели подрывную деятельность против правительства Джона Кеннеди и даже организовали заговор с целью его свержения. Пропагандируемые ими взгляды были довольно широко распространены, и разделяли их не просто несколько сенаторов и журналистов того времени. В возможность заговора и переворота, кажется, поверил даже Кремль. Причем до такой степени, что, как утверждают, это повлияло на решение Никиты Хрущева достичь соглашения с Кеннеди по урегулированию Кубинского ракетного кризиса [7]. Советы опасались, что военное американское правительство, которое могло бы прийти к власти в результате переворота, могло бы перевести вопрос о ядерной войне из разряда простой вероятности в абсолютную и неоспоримую реальность.