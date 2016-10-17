Китай выступил против отождествления терроризма со странами или религиями

Пекин выступает против того, чтобы терроризм отождествлялся с определенными странами или религиями, заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

На прошедшем в Индии восьмом саммите БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Пакистан является базой для терроризма.

«В борьбе с терроризмом позиция Китая постоянная. Мы против того, чтобы терроризм отождествляли с какой-то страной или религией», — сказала представитель китайского МИД, отвечая на просьбу прокомментировать слова индийского премьера.

По ее словам, Пекин надеется, что Индия и Пакистан смогут решить существующие противоречия мирно за счет диалога.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Отношения двух стран напряжены после инцидента на линии контроля в Кашмире в ночь на 29 сентября. Тогда Индия сообщила, что провела «контртеррористическую операцию», нанеся «точечные удары» по базам террористов на контролируемой Пакистаном территории. Пакистан заявил, что имела место обычная пограничная перестрелка и что двое пакистанских военнослужащих погибли.