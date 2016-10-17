В Ираке началась операция по освобождению Мосула

Курдское ополчение и иракские военные начали в 06:00 по местному времени широкомасштабное наступление под Мосулом. Ранее о начале операции по освобождению города заявил в телеобращении премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

«Наши дорогие сограждане в мухафазе Найнава, прозвучал колокол победы, и операция по освобождению Мосула началась. Сегодня я объявляю начало этой героической операции по вашему освобождению от жестокости и террора ИГ*. Волею Всевышнего мы скоро встретимся на земле Мосула, где все будем праздновать освобождение», — приводит телеканал CNN заявление аль-Абади.

Премьер отметил, что в город войдут только силы иракской армии и национальной полиции, и призвал местное население оказывать им посильную помощь. По словам аль-Абади, освобождение Мосула станет историческим событием.

В 06:00 по местному времени (совпадает с московским) бойцы курдских отрядов пешмерга и иракские войска начали полномасштабную военную операцию под Мосулом.

«Около 06:00 17 октября силы пешмерга в Хазире, к востоку от Мосула, и иракские силы безопасности из Гвера и Гайяры, к югу от Мосула, начали скоординированную широкомасштабную операцию как первый шаг к освобождению мухафазы Найнава (центром которой является Мосул. — RT) от террористов ИГ», — говорится в сообщении командования вооружённых сил курдов, опубликованном в Twitter.

Силы пешмерга численностью 4 тыс. человек в настоящее время наступают на трёх фронтах. Их цель — очистить прилегающие к Мосулу деревни.

В заявлении подчёркивается, что самолёты международной коалиции наносят удары по позициям ИГ начиная с 16 октября и продолжат обеспечивать поддержку с воздуха на протяжении всей операции.

Это подтвердил и командующий силами США в Ираке и Сирии генерал-лейтенант Стивен Таунсенд. Он заявил, что авиация оказывает широкую поддержку иракским и курдским подразделениям, отметив, что в наземной операции силы коалиции не участвуют.

«Подчеркну, тысячи бойцов, которые освобождают Мосул в рамках наземной операции, являются исключительно иракцами», — цитирует слова Таунсенда AP.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября вооружённые силы Ирака и Соединённых Штатов начали артиллерийский обстрел восточной части захваченного боевиками террористической организации «Исламское государство» города Мосул. Об этом сообщил источник в силах безопасности Ирака.

Обстрелы проводятся с целью уничтожить выбранные цели перед началом решающей операции, сообщает агентство Sputnik.

Ранее в СМИ появилась информация, что операция по освобождению иракского Мосула от боевиков ИГ начнётся в течение ближайших дней, если все подготовительные работы завершатся вовремя.

Предупреждения

По данным телеканала CNN, ВВС Ирака в ночь на 16 октября сбросили на захваченный боевиками ИГ город Мосул тысячи листовок, предупреждая местных жителей о предстоящей операции по освобождению города.

«Настало время победы. Время прославить чистый Ирак без ИГ или любой сомнительной идеологии», — говорится в одном из заголовков листовок, цитирующих обращённые жителям Мосула слова премьера Ирака Хайдера аль-Абади.

«Мы готовимся начать действия по освобождению Мосула и вернуть безопасность и стабильность в регион», — сообщает другой заголовок.

Власти призвали жителей города не паниковать, оставаться в домах и избегать определенных частей города.

В интервью Sputnik представитель иракского отделения Международного комитета Красного Креста (МККК) Сара аль-Завкари заявила, что в результате операции по освобождению иракского Мосула город будут вынуждены покинуть около 1 млн человек.

«Гуманитарная ситуация в Ираке, в целом, весьма сложная. Сейчас уже более 3 млн перемещённых лиц, как только начнётся операция (по освобождению. — RT.) Мосула, мы ждём, что сотни тысяч человек покинут город. Число может достичь миллиона», — сказала Завкари.

При этом Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что направит гуманитарную помощь для 300 тыс. жителей иракского Мосула.

О возможных последствиях

При этом, по данным военно-дипломатического источника РИА Новости в Москве, спецслужбы США и Саудовской Аравии договорились о том, что боевикам «Исламского государства» предоставят возможность безопасно покинуть иракский Мосул до начала его штурма силами международной коалиции.

Предполагается, что несколько тысяч боевиков будут переброшены на восток Сирии для наступления на подконтрольные сирийским правительственным войскам Пальмиру и Дейр эз-Зор, находящийся в осаде.

По словам источника, президент США Барак Обама принял решение о проведении операции по освобождению Мосула в октябре.

«В ходе подготовки к проведению операции в Мосуле между спецслужбами США и Саудовской Аравии достигнута договорённость, что до начала штурма всем боевикам предложат безопасный маршрут для выхода из города вместе с семьями. А во время самого штурма авиация коалиции будет наносить удары только по заранее согласованным с боевиками отдельно стоящим зданиям в городской черте, которые пустуют», — заявил собеседник информагентства.

По его данным, план Вашингтона и Эр-Рияда также предусматривает, что боевики из Мосула переместятся в Сирию.

Некоторые наблюдатели также связывают сроки операции по освобождению Мосула с грядущими выборами в Соединённых Штатах.

«Более 9000 боевиков ИГ из Мосула будут переброшены в восточные районы Сирии для последующего проведения крупной наступательной операции, которая предусматривает захват Дейр эз-Зора и Пальмиры», — добавил источник.

Комментариями американской и саудовской сторон РИА Новости пока не располагает. Также нет официальной информации на этот счёт.