Молчаливое согласие: западные СМИ игнорируют гибель детей в Алеппо

При очередном обстреле районов сирийского Алеппо, подконтрольных правительственным войскам, погибли семеро школьников, еще 10 получили тяжелые ранения. Западные СМИ предпочли трагедию не заметить: она плохо укладывается в ту картину мира, что главный злодей в Сирии – это ее президент Башар Асад

Утром в четверг, около 8:00 по местному времени, когда школьники как раз шли на занятия, боевики-исламисты обстреляли из минометов христианский квартал Слеймания. Несколько снарядов упали у входа в школу и в непосредственной близости от нее. Семь школьников погибли на месте, еще десять получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в приемной больнице Ар-Рази.

Боевики террористических группировок, которые заблокированы в восточных квартала Алеппо, практически ежедневно подвергают минометному и ракетному обстрелу западную часть города и прифронтовые кварталы. Интенсивность обстрелов увеличивается в дни, когда армия проводит наступательные операции.

Среди пострадавших оказалось несколько родственников – братья и сестры, как обычно, вместе шли в школу. Например, одна из школьниц погибла на месте, а ее брат в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь. На этот момент врачи продолжают бороться за его жизнь.

«Мина разорвалась близко. Ребенок получил осколочные ранения, поврежден сильно мозг, в голове осколки, пробито легкое и раздроблен таз. Шансов практически нет, но сердце бьется и мы будем бороться», — сказал РИА Новости доктор Джан Фаттух.

Всего в Алеппо с начала сентября, по данным сирийских медиков, жертвами обстрелов боевиками жилых кварталов стали более 130 детей. Согласно журналам учета пациентов двух крупнейших больниц города, Центральной и Ар-Раи, все дети погибли в результате осколочных или огнестрельных ранений.

Боевики обстреливают запад Алеппо, в том числе с использованием «Адского огня», что приводит к десяткам погибших и сотням раненых каждый день, рассказал журналистам начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской

«Все участники конфликта совершают преступления в отношении детей в Сирии, жестокие нарушения, включая убийства, ранения, атаки на школы, больницы, отсутствие доступа гуманитарной помощи. Это должно прекратиться», — заявила в эфире телеканала RT представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.

Бросается в глаза и то, что, несмотря на масштаб трагедии, она не получила почти никакого отражения в западных СМИ – хотя у журналистов есть доступ к больницам с ранеными детьми и к месту самой трагедии, в отличие от тех случаев, когда мирные люди гибнут где-то за пределами досягаемости прессы, например, в тылу у радикальных боевиков.

«Я сегодня читал и смотрел новости, там речи про это не было», — свидетельствует российский эксперт, сейчас работающий в США, президент «Нью-Йоркского консалтингового бюро» Николай Пахомов

«Дело в том, что американские СМИ доносят до населения те точки зрения по внешним и внутренним сюжетам, которые выгодны американским элитам. По Сирии она имеет совершенно четкое направление. Башар Асад – главный виновник ситуации в Сирии и преступник, а Россия активно способствует его злодеяниям которые совершает Асад. Сегодняшняя новость в эти тезисы не укладывается, поэтому ее не транслируют», — объясняет эксперт.

Впрочем, нельзя говорить, что альтернативные точки зрения в западных СМИ вовсе не звучат. «Информация о том, что не все так просто, и противники Асада также совершают многочисленные преступления – это тоже представлено и в докладах правозащитников, и в словах экспертов, и в СМИ. Но если мы посмотрим на информационную картину в целом, то она такая, как я сказал», — обрисовал эксперт в интервью РИА Новости.

Из Алеппо нужно срочно эвакуировать примерно 600 человек, среди них 400 детей, но полного списка у ООН пока нет, заявил в четверг на брифинге заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.

Рамзи при этом подчеркнул, что медицинская эвакуация из Алеппо не может быть осуществлена до того момента, пока в городе не будет восстановлен режим прекращения боевых действий.

Ситуация в городе остается сложной, но варианты ее улучшения существуют, ООН продолжает работу над ними, заверил Эзельдин Рамзи.

Среди таких мер в последние дни обсуждается идея спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который 6 октября предложил боевикам «Ан-Нусры» покинуть Алеппо по безопасным коридорам вместе со своим оружием. Де Мистура заявил, что готов лично находиться рядом с боевиками, чтобы гарантировать их безопасность. По данным Де Мистуры, боевиков в восточном Алеппо насчитывается порядка 900 человек.

Правда, как заявил Рамзи, ООН получила от «Джебхат-ан-Нусры» негативный ответ на это предложение.

«Мы сделали призыв, и это предложение специально для «Ан-Нусры». И мы получили их ответ, который был негативным, что неудивительно», — сообщил Рамзи.

Однако ООН рассчитывает, что вывод боевиков из города все же состоится. «Мы полагаем, что это предложение нашло отклик в некоторых местах, и они работают над тем, чтобы оно осуществилось, и мы надеемся, что так и случится», — добавил Рамзи.

Российские военные, в свою очередь, заверили, что готовы обеспечить безопасный вывод боевиков с оружием и выход мирных жителей из восточной части Алеппо, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Впрочем, сирийские власти отнеслись к идее Де Мистуры скептически. «Де Мистура на самом деле несерьезен по отношению к этому предложению, потому что он хоть и предложил его, но не стал защищать его в Совете Безопасности ООН «, — заявил РИА Новости министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар

По его мнению, боевики «Джебхат ан-Нусры» не выйдут из Алеппо по собственной воле, заставить их покинуть город может лишь критическое положение.

«»Джебхат ан-Нусра» — основная сила боевиков в Алеппо, хотя некоторые утверждают, что ее там нет. И, конечно, она не выйдет из Алеппо, понимая какие им это сулит потери. Покинуть город боевиков могут заставить лишь бои, в результате которых они окажутся в критическом положении», — считает министр.