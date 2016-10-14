Игры престолов: Кличко и Джошуа оспорят вакантный титул Фьюри

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA и WBO Тайсон Фьюри отказался от своих поясов. Спустя сутки появилась информация о том, что один из них уже в декабре оспорят украинец Владимир Кличко и восходящая британская звезда Энтони Джошуа.

Не успел главный поставщик новостей осени в мире бокса Тайсон Фьюри заявить о том, что добровольно слагает с себя полномочия чемпиона мира, как почти сразу же поползли слухи об организации объединительного боя между Кличко-младшим и действующим чемпионом мира по версии IBF 26-летним олимпийским чемпионом Энтони Джошуа.

Об этом в интервью на радио BBC Radio 5 Live заявил известный промоутер Эдди Хирн, являющийся менеджером британца. «С большой вероятностью могу сказать, что этот бой состоится, — заявил Хирн. — На их месте я бы пошёл в зал и начал заниматься, а заодно серьёзно присматриваться друг к другу. Лишь время покажет, когда мы с вами станем свидетелями данного события, но этот бой — возможно, крупнейшее событие в тяжёлой весовой категории за последние 10 лет».

Джошуа должен был провести свой следующий поединок в ноябре этого года, но в связи с недавними событиями вокруг скандального экс-чемпиона, эти планы вполне могут быть пересмотрены. Британский боксёр нигерийского происхождения, появившийся на свет в Уотфорде, на данный момент может похвастаться 100-процентным показателем побед, причём все свои 17 боёв в профессионалах он завершил досрочно.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов, однако, советует не торопить события.

«Думаю, говорить об этом бое преждевременно, официально ничего не объявлено. Плюс ко всему, если рассматривать бой за вакантный пояс по версии WBA, то право побороться за него могут отдать белорусу Александру Устинову, который может стать большой проблемой для Владимира. Они примерно одних габаритов», — сказал в интервью корреспонденту RT Хрюнов.

«Устинов хорошо знает украинца и может доставить ему в ринге серьёзные неприятности. В потенциальном же противостоянии Кличко и Джошуа важнейшую роль будет играть место проведения поединка, ведь, как говорится, дома и стены помогают. В любом случае, позиции Кличко основательно пошатнулись после его ноябрьского поражения», — добавил он.

В пиар-службе Klitschko Management Group также считают, что поклонникам украинского боксёра, следует дождаться появления официальной информации. «Пока мы ничего не можем сказать по следам заявления, сделанного Хирном. Бой не анонсирован ни одной из организаций, никаких вводных данных у нас нет. Сможем ответить на вопросы только после появлений соответствующих пресс-релизов», – заявила RT Никола Паттберг.

Если же возвращаться к Фьюри, то «ушёл» он почти по-британски — тихо. Особенно на фоне заявлений, которые делал в Twitter неделю тому назад. «Я выиграл титулы на ринге, и считаю, что должен потерять их на ринге, но не могу защитить их в настоящее время. Я принял твёрдое и эмоциональное решение отказаться от моих титулов чемпиона мира и пожелать удачи следующим претендентам», — заявил уже экс-чемпион.

Майк Хеннеси, ведущий дела Тайсона с начала его профессиональной карьеры, не оставил без комментариев волевое решение своего подопечного. «Фьюри всё равно останется для всех чемпионом. Он одержал победу над самым доминирующим чемпионом среди тяжеловесов в XXI веке, подарив всем восхитительную ночь бокса в Германии. И это ничто не изменит. Душераздирающе видеть то, как он оставляет всё, чего упорно добивался всю свою жизнь, но важно то, что его семья и родные, как и вся мировая общественность, оказывают ему поддержку и надеются на его скорейшее возвращение», — заявил Хеннеси.

Солидарен с ним и соотечественник Джошуа, получивший шанс унаследовать трон, пусть и с некоторыми оговорками: «На самом деле, то, что происходит с Фьюри, не особо заботит меня. И я уж точно не из тех парней, кто попрекает людей, говоря: «Вы не должны были делать того, вы не должны были делать этого». Каждый проходит через трудности и проблемы. Я лишь надеюсь, что он сможет вернуться. Вернуться к тому, что он умеет делать лучше всего в жизни — к боксу. «Разберись со своими приоритетами», — вот, что я хочу сказать ему».

Напомним, что Фьюри, по прозвищу Цыганский Король, в ноябре прошлого года сумел лишить всех титулов Владимира Кличко, одержав победу единогласным решением судей. Украинец, не знавший горечи поражения на протяжении 11 лет, пополнил список пострадавших от уроженца Манчестера и попутно позволил продлить тому свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге до 25 поединков.

Почти год мировая общественность ждала долгожданного реванша между Фьюри и Кличко, но бою так и не суждено было состояться. Первоначально назначенный на 9 июля матч-реванш был перенесён на конец октября якобы из-за травмы голеностопа, полученной чемпионом на тренировке.

Но настоящие проблемы начались в сентябре: сначала британец был уличён в употреблении допинга, когда в его крови после ноябрьского титульного боя был найден нандралон, что повлекло за собой тяжбу с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD), а увенчалось всё новостями об употреблении кокаина и отстранением от титульного боя из-за «неудовлетворительного психического состояния».

Увидим ли мы снова Цыганского Короля в ринге? Сможет ли непобежденный чемпион побороть своих демонов и вернуться к делу своей жизни? Владимир Хрюнов считает, что шансы на это стремятся к нулю: «Фьюри — англичанин, страна настолько консервативная, что в ней подобные вещи не прощаются. У него уже отобрали лицензию, не за горами и уголовное разбирательство. Думаю, как ни печально, но Тайсона мы в ринге больше не увидим».