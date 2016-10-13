Жену Курманбека Бакиева назначили директором гостиницы «Минск»

Как удалось узнать «Комсомолке», с 3 октября новым директором отеля «Минск» стала Назгуль Муратбековна Толомушова — так решили в Управлении делами президента, в ведомстве которого находится гостиница.

Такое письмо руководство гостиницы «Минск» разослало своим арендаторам.

Назгуль Толомушова — вторая жена бывшего президента КыргызстанаКурманбека Бакиева. Напомним, в 2010 году после смены власти Бакиевполучил политическое убежище в Беларуси. Одно время он жил в президентских апартаментах резиденции в Березинском заповеднике, позже перебрался в Дрозды, о чем сам рассказывал журналистам. Экс-политика часто видят в Минске.

Официально Бакиев женат один раз — его супруга Татьяна Бакиева родилась в Самаре, по образованию — инженер-технолог. Доподлинно неизвестно, оформили ли они развод и расписывались ли Бакиев и Толомушова. В 2011 году в интервью газете «Аят-пресс» она призналась, что живет с Бакиевым с 1995 года. По данным кыргызстанской прессы, они познакомились еще в 1993 году, когда 15-летняя Назгуль выиграла конкурс красоты — приз ей тогда вручал будущий президент. В 2001 году у пары родилась дочь Лейла, а в 2004 году — сын Данияр. По данным СМИ, сейчас Назгуль Толомушовой 38 лет, она младше Бакиева на 30 лет.

— Очень неожиданно, что ведущую гостиницу Минска возглавил не известный никому в сфере въездного туризма человек, — примерно так описали ситуацию представители турбизнеса, с которыми «Комсомолка» успела обсудить назначение Толомушовой. — Предыдущий директор отеля Николай Журавский, хоть и своеобразный человек, но дело свое знал и любил.

Николай Журавский руководил гостиницей 18 лет. Но широкой публике он стал известен в 2012 году, когда в эфире ток-шоу одного из белорусских телеканалов рассказал о «цепочных туристах», которые приезжают вБеларусь.

По данным «Комсомолки», сейчас Журавский пока не трудоустроен.

Информация о том, что Назгуль Толомушова возглавила гостиницу «Минск», уже появилась на официальном сайте отеля. «Комсомолке» удалось пообщаться с новым директором.

— Да, действительно, уже неделю я руковожу гостиницей «Минск», — подтвердила нам Назгуль Толомушова. — Впечатления положительные, много задач, над которыми приходится работать как руководителю.

Кроме того, Назгуль Толомушова опровергла информацию об отсутствии опыта работы в гостиничном бизнесе: до назначения в отель «Минск» она работала менеджером гостиницы «На Замковой», которая принадлежит КУП «Бизнес-центр столица».