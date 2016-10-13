Новости мира

ВС США открыли огонь по целям в Йемене в ответ на обстрел своего корабля

ВС США открыли огонь по целям в Йемене в ответ на обстрел своего корабля
presskg

Вооружённые силы США уничтожили три радиолокационные станции в Йемене. Огонь был открыт в ответ на обстрел американского корабля с позиций, контролируемых хуситами. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

 

«Рано утром по местному времени американские военные нанесли удары по трём радарам на контролируемой хуситами территории побережья Красного моря в Йемене», — говорится в заявлении.

Согласно первоначальным оценкам, радиолокационные станции были уничтожены.

«Эти удары, нанесённые с целью самообороны, были произведены для защиты наших людей, кораблей и свободы навигации в этом регионе», — подчеркнули в ведомстве.

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Как сообщает NPR, ракеты Tomahawk, уничтожившие радары, были выпущены с корабля ВМС США USS Nitze.

Ранее в Белом доме заявили, что не занимаются наведением на цели в Йемене авиации Саудовской Аравии.

«Мы делимся с ними определённой разведывательной информацией. Но США не занимаются за них наведением на цели», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джошуа Эрнеста.

12 октября военный корабль ВМС США USS Mason подвергся обстрелу рядом с Йеменом. Также эсминец попал под ракетный обстрел у берегов Йемена 10 октября.

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