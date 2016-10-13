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По факту избиения дочери Федора Емельяненко в Москве возбуждено уголовное дело

По факту избиения дочери Федора Емельяненко в Москве возбуждено уголовное дело
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о факту нападения на дочь главы Союза смешанных единоборств (ММА) России и известного бойца Федора Емельяненко возбуждено уголовное дело о побоях.

«По результатам проведенной проверки об избиении несовершеннолетней в центре Москвы, отделом дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий по данному делу», – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУМВД по Москве.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, речь идет о дочери Федора Емельяненко.

Информация о связи избиения девочки с общественной и спортивной деятельностью ее отца пока не подтвердилась, заявил агентству «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что дочь Емельяненко была избита неизвестным мужчиной в Москве, после чего ее доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, где ей диагностировали ушиб грудной клетки и брюшной полости.

На данный момент девочка все еще находится в больнице.

В СМИ высказывалось предположение, что избиение могло быть связано с позицией Емельяненко по поводу детского турнира по смешанным единоборствам в Грозном.

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