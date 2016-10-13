Президенты Кыргызстана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества стран

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и глава Георгий Маргвелашвили Грузии обсудили в Тбилиси вопросы углубления сотрудничества между странами, сообщила администрация грузинского лидера, пишут местные СМИ.

Напомним, президент Кыргызстана с супругой прибыли в Грузию с двухдневным визитом. На официальной церемонии встречи у дворца грузинского президента оркестр вооруженных сил исполнил гимны двух стран. В рамках церемонии президенты представили друг другу представителей государственных делегаций и дипломатических корпусов. На торжестве кроме аккредитованных послов также присутствовали члены грузинского правительства и президентской администрации.

«В ходе встречи президент Грузии выразил надежду, что визит главы Кыргызстана будет содействовать развитию двусторонних отношений. Разговор коснулся углубления политического сотрудничества двух стран и отмечена важность поддержки интенсивности диалога сторон», – отмечается в сообщении администрации.

Ожидается, что сегодня президенты подпишут ряд соглашений. Маргвелашвили считает, что подписание соглашений в таких сферах, как безопасность, экономика и образование, даст новый импульс сотрудничеству между странами.

«На встрече также обсудили роль Грузии в регионе и развитие трансрегионального сотрудничества», – говорится в заявлении.

После визита в Грузию Атамбаев отправится в Армению.