СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?

От чего зависит биологический возраст?

Большую роль играет генетическая наследственность. Однако это не означает, что хорошо выглядеть можно только благодаря хорошим генам.

Нужно обращать внимание и на образ жизни. Регулярные физические нагрузки в небольшом объеме (не профессиональный спорт!) позволяют правильно функционировать системам нашего организма. Можно делать хотя бы суставную гимнастику!

Не стоит злоупотреблять вредными привычками. Ученые не раз доказывали их опасность для жизни.

Большую роль имеет питание. Эксперты советуют принимать ежедневно полезный и богатый витаминами рацион, фаст-фуд следует исключить из своего меню.

И еще. Наши клетки постоянно обновляются. Это наш мощнейший ресурс, чтобы всегда иметь тот биологический возраст, который мы хотим!

Это все избитые истины, но что тут скажешь нового, если все это действительно важно?

Как определить свой биологический возраст? Пройдите тест — и всё узнаете.

Тест на определение биологического возраста

Биологический возраст мы будем определять, тестируя различные системы организма.

Учтите, любой тест не гарантирует 100% совпадение с реальностью. В любой момент накладывается масса дополнительных факторов: плохо спали ночью, не то съели, только что пережили стресс и так далее.

Поэтому отнеситесь к нему как к развлечению. Но если результаты от раза к разу воспроизводятся (особенно если они вас не радуют) и подтверждаются другими тестами, то нужно серьёзно задуматься и начать принимать меры.

1. Тест на состояние сердечно-сосудистой системы

Необходимо в течение одной минуты измерить пульс в спокойном состоянии. Запишите свой показатель.

Затем сделайте 10 приседаний в том темпе, в котором вы можете.

Повторите замеры сразу после активной нагрузки. Снова запишите свой пульс. Найдите разность этих двух показателей.

Сравните с таблицей:

1) Если получилось до 10 ударов – вашей сердечно-сосудистой системе 20 лет;

2) 10–20 ударов – 30 лет;

3) 20–30 ударов – 40 лет;

4) 30–40 ударов – 50 лет;

5) 40 и более ударов, либо вы не смогли присесть 10 раз – 60 лет.

Как измерить пульс. Найдите пульс на запястье или на шее в районе сонной артерии. Зажмите его тремя пальцами. Включите секундомер и замерьте пульс за 30 секунд. Умножьте его на два. Это и есть ваш показатель!

Запишите показания.

2. Тест на состояние связок и сухожилий

Попробуйте наклониться и при этом достать руками до земли.

Важно. Делайте это упражнение очень аккуратно, не рывком. Можно сначала немного согнуть колени.

Что у вас получилось? Запишите себе в блокнотик.

1) Вы смогли положить ладони на пол – вашим связкам 20 лет;

2) Коснулись пола только пальцами, ладонями не дотянулись – 30 лет;

3) Дотянулись ладонями до щиколоток – 40 лет;

4) Положили ладони ниже колен – 50 лет;

5) Коснулись колен или не дотянулись до колен – 60 лет и старше;

3. Какая у вас координация?

Здесь задействовано много систем сразу.

Закройте глаза. Встаньте на одну ногу, вторую держите на 10 сантиметров выше от земли. Попросите помощника засечь время, либо сделайте это сами, либо считайте самостоятельно.

Если сомневаетесь, что сможете удержать равновесие с закрытыми глазами, то лучше встаньте поближе к стенке или возле спинки стула.

Что у вас получилось? Сравните с табличными данными и запишите свой показатель.

1) Если вы простояли 30 секунд и больше – вам 20 лет;

2) от 21 до 25 секунд – 30 лет;

3) от 16 до 20 секунд – 40 лет;

4) от 10 до 15 секунд – 50 лет;

5) 10 и менее секунд или вообще не смогли сделать это упражнение – вам 60 лет и больше.

4. Тест на состояние кожи

Ущипните тыльную сторону ладони большим и указательным пальцами и зафиксируйте на 5 секунд. Кожа в этом месте немного побелеет. Через какое количество времени ваша кожа вернется к первоначальному состоянию?

Сравните с таблицей и запишите свой показатель.

1) До 5 секунд – вашей коже 20 лет;

2) от 6 до 8 секунд – 30 лет;

3) от 9 до 12 секунд – 40 лет;

4) от 13 до 15 секунд – 50 лет;

5) свыше 15 секунд – 60 лет и старше.

5. Тест на состояние суставов

Проверьте гибкость суставов, пробуя сложить на уровне лопатки руки в форме замка.

Для этого заведите обе руки за спину: одну снизу, вторую через плечо. Попытайтесь на уровне лопаток соединить пальцы рук.

Что получилось?

1) Легко сцепили пальцы в «замок» – вашим суставам 20 лет;

2) Пальцы коснулись друг друга, но соединить их не удалось – 30 лет;

3) Руки приблизились, но пальцы не касаются – 40 лет;

4) Ладони завели за спину, но они далеко друг от друга – 50 лет;

5) Еле-еле завели ладони или не получается вообще – 60 лет и больше.

Запишите полученный показатель.

6. Тест на состояние нервной системы (быстрота реакции)

Определить состояние нервной системе и заодно проверить быстроту реакции.

Возьмите в одну руку или попросите помощника подержать перед вами линейку длиной 50 см. Она должна располагаться вертикально цифрой «Ноль» вниз. Держать надо за другой конец.

Ваша рука должна находиться примерно на 10 см ниже линейки. Ваш помощник отпускает линейку, а вы ловите ее большим и указательным пальцами.

На какой отметке у вас получилось?

1) До 20 см – вашим нервам 20 лет;

2) 25 см – 30 лет;

3) 35 см – 40 лет;

4) 40 см – 50 лет;

5) 45 см или не поймали совсем — от 60 лет.

Запишите ваш результат.

Теперь сложите все 6 показателей и поделите результат на 6. Это и есть ваш биологический возраст.

Автор: Галина Аполонская