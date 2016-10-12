Кыргызстан

Прокуратура Узгена нашла «героев» видеоролика, на котором дети избивают друг друга до крови

Прокуратура Узгена нашла «героев» видеоролика, на котором дети избивают друг друга до крови
presskg

Прокуратура Узгена нашла авторов видеоролика, на котором дети избивают друг друга до крови, и действующих лиц.

Как сообщили Turmush в прокуратуре, по данному факту прокуратурой Узгенского района совместно с ОВД Узгенского района проведена проверка. Установлено, что в середине августа 2016 года житель села Кош-Коргон Баш-Добонского айыльного округа Узгенского района Н.Б., договорившись со своим знакомым А.Х., жителем того же села, устроили драку между своими малолетними детьми – Т.Д. (2010 года рождения) и Х.М. (2009 года рождения).

Данный факт 8 октября зарегистрирован в ОВД Узгенского района.
12 октября прокуратурой Узгенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 156 ч.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 161 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 234 ч.2 п.2,3 («Хулиганство») Уголовного кодекса КР. Для дальнейшего расследования материалы направлены в следственный отдел ОВД Узгенского района.

В настоящее время ведется следствие.
Кроме того, прокуратурой Узгенского района на основании ст.45 Гражданского процессуального кодекса КР и ст.26 закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» внесено исковое заявление в Узгенский районный суд о снятии данного видеоролика с социальных сетей и интернет-порталов, а также других средств массовой информации и запрета его дальнейшего тиражирования и распространения на территории Кыргызской Республики. В иске сказано, что ролик содержит в себе пропаганду насилия и жестокости среди несовершеннолетних и малолетних детей.
Исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении в Узгенском районном суде

Ранее Репортер-АКИpress писал, что в социальных сетях начало широко обсуждаться видеоролик с дракой малолетних детей, якобы снятый в Кыргызстане.
На видео снят момент драки двух детей, на вид 5-6 лет. Оба плачут, но продолжают жестоко наносить друг другу удары до крови. Особое возмущение у посмотревших ролик пользователей вызвало то, что драка происходит на глазах взрослых, которые не только не пытаются разнять детей, но и своими комментариями «подбадривают» их: «Ур!» («Бей!»).
http://www.turmush.kg/ru/news:1336366

Related Items
Click to add a comment
Кыргызстан
ВАЖНО ЗНАТЬ
presskg

Related Items

More in Кыргызстан

2

Команда КВН «Азия Mix» выиграла полуфинал и прошла в главную игру за первое место Высшей лиги

presskg08.10.2016
Read More
2

Парламент одобрил запрет нике без регистрации в ЗАГСе

presskg05.10.2016
Read More
1

Подростки стали курить меньше. Но больше употреблять насвай

presskg25.09.2016
Read More
1

УПМ распространило фото подозреваемого в смертельном наезде на мать с детьми

presskg23.09.2016
Read More
3

Текебаев: Сен эмне президентке болушканы келдиңби?

presskg19.09.2016
Read More
6

Мы подумали, что это кукла, — пятиклассник, спасший 2-летнего тонувшего ребенка

presskg14.09.2016
Read More
3

Иссык-Куль попал в топ-10 курортов на озерах от National Geographic

presskg11.09.2016
Read More
noname

HWPL проведет в сентябре «2-ю годовщину Саммита мира WARP» в Сеуле, Южная Корея

presskg09.09.2016
Read More
2

В Кырчыне, где будут проходить основные игры, образовалась пробка

presskg04.09.2016
Read More