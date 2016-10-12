Прокуратура Узгена нашла «героев» видеоролика, на котором дети избивают друг друга до крови

Прокуратура Узгена нашла авторов видеоролика, на котором дети избивают друг друга до крови, и действующих лиц.

Как сообщили Turmush в прокуратуре, по данному факту прокуратурой Узгенского района совместно с ОВД Узгенского района проведена проверка. Установлено, что в середине августа 2016 года житель села Кош-Коргон Баш-Добонского айыльного округа Узгенского района Н.Б., договорившись со своим знакомым А.Х., жителем того же села, устроили драку между своими малолетними детьми – Т.Д. (2010 года рождения) и Х.М. (2009 года рождения).

Данный факт 8 октября зарегистрирован в ОВД Узгенского района.

12 октября прокуратурой Узгенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 156 ч.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 161 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 234 ч.2 п.2,3 («Хулиганство») Уголовного кодекса КР. Для дальнейшего расследования материалы направлены в следственный отдел ОВД Узгенского района.

В настоящее время ведется следствие.

Кроме того, прокуратурой Узгенского района на основании ст.45 Гражданского процессуального кодекса КР и ст.26 закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» внесено исковое заявление в Узгенский районный суд о снятии данного видеоролика с социальных сетей и интернет-порталов, а также других средств массовой информации и запрета его дальнейшего тиражирования и распространения на территории Кыргызской Республики. В иске сказано, что ролик содержит в себе пропаганду насилия и жестокости среди несовершеннолетних и малолетних детей.

Исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении в Узгенском районном суде

Ранее Репортер-АКИpress писал, что в социальных сетях начало широко обсуждаться видеоролик с дракой малолетних детей, якобы снятый в Кыргызстане.

На видео снят момент драки двух детей, на вид 5-6 лет. Оба плачут, но продолжают жестоко наносить друг другу удары до крови. Особое возмущение у посмотревших ролик пользователей вызвало то, что драка происходит на глазах взрослых, которые не только не пытаются разнять детей, но и своими комментариями «подбадривают» их: «Ур!» («Бей!»).

http://www.turmush.kg/ru/news:1336366