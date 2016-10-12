Чеченский боец принял вызов вступившегося за Емельяненко украинца

Чеченский боец Абдул-Керим Эдилов ответил Никите Крылову, который заступился за президента Союза ММА России Федора Емельяненко и предложил украинцу провести поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Свой ответ Эдилов опубликовал на странице в Instagram.

«Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC, и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне, будешь ты. Мне без разницы, где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в Instagram, а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь, ты не забудешь своих слов, и мы решим этот вопрос, как настоящие мужчины и настоящие профессионалы», — написал Эдилов.

Ранее в пятницу Крылов вызвал Эдилова на бой. Так украинец отреагировал на пост Эдилова в соцсети, который посоветовал Емельяненко не «лезть туда, куда не просят».

Бои по правилам смешанных единоборств прошли 4 октября в Грозном в рамках турнира Grand-Prix Akhmat 2016. Соревнования транслировались на телеканале «Матч.Боец». В них приняли участие трое сыновей (10, 9 и 8 лет) главы Чечни Рамзана Кадырова. Все они одержали победу, причем старший ребенок — нокаутом на 14-й секунде поединка.

Емельяненко осудил прошедшие в Грозном бои. Депутат Госдумы, двоюродный брат Кадырова Адам Делимханов призвал 40-летнего бойца ответить за свои слова.

Крылов выступает в UFC с 2013 года, провел 25 боев, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. Эдилов подписал контракт с UFC в 2015 году, но до сих пор не смог дебютировать в организации. Всего за карьеру в MMA чеченский спортсмен провел 20 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.