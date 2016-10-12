Невидимые деньги: смогут ли Samsung и Apple отучить россиян расплачиваться наличными

ВТБ 24 приводит первую статистику по использованию в России Samsung Pay — сервиса бесконтактных платежей, запущенного 29 сентября. Как отмечается, 40% всех операций пришлись на Москву и Санкт-Петербург, общий оборот по картам клиентов превысил 1,2 млн рублей. По прогнозам специалистов банка, в 2017 году сумма платежей по Samsung Pay превысит 1 млрд рублей, однако пока, считают специалисты, страна не готова к активной экспансии системы бесконтактной оплаты товаров и услуг. Это означает, что оборот наличных денег будет по-прежнему «давить» на банковский сектор. Подробности — в материале RT.

По данным ВТБ 24, порядка 40% покупок через сервис Samsung Pay приходятся на Москву и Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи. За неделю (с 29 сентября по 6 октября) приложением Samsung Pay уже воспользовались больше 1000 человек, всего было проведено почти 2000 транзакций. Такие цифры свидетельствуют о популярности бесконтактных платежей среди российских пользователей, говорят в госбанке. Однако география покупок свидетельствует об отсутствии в России материально-технической базы для проведения новых бесконтактных платежей с помощью гаджетов, отмечают аналитики. Сейчас по всей стране насчитывается лишь 200 тыс. точек для подобной оплаты товаров и услуг.

«Существует большой разрыв в использовании платёжных систем и технологической базы для их проведения. Особенно это заметно в регионах, но даже в мегаполисах не все торговые точки оснащены специальными устройствами», — рассказала RT главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

С момента запуска системы Samsung Pay в России оборот платежей по картам клиентов ВТБ 24 превысил 1,2 млн рублей. По данным банка «Русский Стандарт» (другой банк-партнёр Samsung Pay), средний чек на оплату товаров и услуг по бесконтактной системе в первые дни составлял 530 рублей, сейчас сумма увеличилась до 1100 рублей.

Без кошелька

В основе работы приложения Samsung Pay — «привязка» кредитной карты к считывающему механизму. Покупателю нужно лишь приложить смартфон или другой девайс к экрану устройства, которое установлено на кассе. Чаще всего с помощью сервиса клиенты расплачиваются в продуктовых магазинах (33% от общего объёма транзакций), в магазинах одежды и обуви (20%), в ресторанах (19%), а также на заправках (9%).

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что он поддерживает две технологии: NFC (Near Field Communication), на которую по итогам 10 дней пришлись 44% транзакций со средним чеком 859 рублей, а также собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission) — 56% транзакций, средний чек 1419 рублей.

Сервис Apple Pay (стартовал в России 4 октября — через неделю после запуска Samsung Pay) придерживается другой технологии проведения платежей, рассказали RT в Сбербанке. Владельцу назначается индивидуальный номер счёта устройства, который зашифровывается и остаётся на Secure Element — специальном чипе. Номер не хранится на серверах Apple, и при покупке именно он используется для передачи информации в банк. По прогнозу специалистов госбанка, уже в следующем году каждый третий владелец «яблочных» девайсов обзаведётся Apple Pay.

Оборот платежей и количество пользователей приложения Apple Pay корпорация не раскрывает. Вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли ранее говорила о десятках миллионов подписчиков. По данным компании, в июне 2016 года количество пользователей Apple Pay увеличилось на 450% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас сервис доступен только для держателей MasterCard. Однако в течение следующих трёх месяцев Apple планирует запустить своё приложение на базе карт Visa.

Догнать Сомали

Распространение бесконтактной системы оплаты товаров и услуг снизит обращение наличных денег, к чему стремятся участники рынка и финансовые власти, напоминают экономисты. На 1 апреля 2016 года объём оборота наличности в России составлял свыше 8 трлн рублей.

«Существует несколько причин, почему снижение наличного оборота выгодно банкам. Во-первых, это позволяет регулировать денежные потоки и бороться с теневым сектором рынка. Во-вторых — увеличивает скорость проведения транзакций. И наконец, создает основу для привлечения новых сбережений клиентов», — прокомментировал RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Сейчас по безналу расплачиваются только 15% россиян, говорится в последнем отчёте аналитического агентства GSM Assoсiation. На родине Apple — в США — почти половина всех покупок в рознице проходит по безналичному расчёту. В Швеции наличными оплачивается меньше 20% покупок. Примечательно, что по итогам прошлого года в Сомали — одной из самых опасных стран мира— 52% всех проведённых платежей были электронными.