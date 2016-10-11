Кыргызстан отозвал иск против Максима Бакиева на 20 млн фунтов

Юридическая компания «Хикман энд Роуз», представляющая интересы Максима Бакиева, заявила, что Кыргызстан отозвал гражданский иск на 20 млн фунтов против их подзащитного. Кыргызстан обвинял его хищении средств из двух фондов.

Об отзыве иска стало известно из сообщения юридической фирмы «Хикман энд Роуз», которая защищает интересы сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева.

Компания пишет, что иск был отозван «двумя ведомствами Кыргызской Республики», не уточняя, о каких госорганах идет речь. «Хикман энд Роуз» приводит слова Бакиева-младшего, в которых он говорит, что прибыл в Великобританию в 2010 году после «военного переворота против власти его отца».

«С тех пор я продолжаю оставаться жертвой политической вендетты со стороны новых властей Кыргызстана», — говорит Максим Бакиев.

Власти Кыргызстана обвинили Бакиева-младшего в хищении средств из Фонда развития и Социального фонда.

«Ему был предъявлен гражданский иск о мошенничестве, согласно которому господин Бакиев обвинялся в краже средств из двух государственных фондов Кыргызской Республики на общую сумму не менее 20 миллионов фунтов», — пишет юридическая компания.

По информации юристов, иск был отозван после того, как Бакиев заявил, что готов подать ходатайство об упрощенном судопроизводстве — когда дело можно решить в пользу одной из сторон без полноценного судебного разбирательства.

Глава юридической фирмы «Прецедент» Фатима Якупбаева сказала Kloop.kg, что из сообщения юристов Бакиева-младшего неясно, что именно стало причиной отзыва иска со стороны Кыргызстана.

Она назвала ходатайство со стороны Максима Бакиева «процессуальным шантажом».

«Если Кыргызстан отозвал иск из-за ходатайства об упрощенном судопроизводстве, то значит у Бакиева имеются «бесспорные факты» его невиновности. Весьма интересно узнать о каких таких фактах идёт речь, ведь из пресс-релиза юридической компании это неясно», — сказала Якупбаева.

Реакция кыргызских властей на решение пока неизвестна.

Генпрокурор Индира Джолдубаева заявляла 12 апреля этого года, что Кыргызстан подал гражданский иск против Максима Бакиева, но не уточнила, что именно было основанием для подачи заявления.

Дело Максима Бакиева

Максим Бакиев — сын свергнутого в 2010 году президента Курманбека Бакиева — обвиняется в коррупции и осуществлении государственных закупок вопреки интересам Кыргызстана.

Он покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут его отец — президент Курманбек Бакиев.

Первомайский районный суд в 2013 году вынес решение, согласно которому Бакиев-младший был приговорен к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его объявили в международный розыск по линии Интерпола в мае 2010 года. Сын свергнутого президента попросил политического убежища в Великобритании, где ему разрешили временно находиться на территории страны.

Спустя два года лондонская полиция задержала Максима Бакиева по просьбе США. Арбитражный суд Лондона рассматривал его дело о финансовых махинациях в Соединенных Штатах.

Сейчас Максим Бакиев находится в Великобритании.

Соавтор: Анна Лелик