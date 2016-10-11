Генштаб ВС РФ: проекты США по созданию гиперзвукового оружия угрожают России

Первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что планы развёртывания ПРО США угрожают балансу стратегических вооружений. Генерал также сообщил, что проекты Соединённых Штатов по созданию гиперзвукового оружия представляют угрозу для безопасности России.

Ответ Пекина и Москвы

Генерал-лейтенант Виктор Познихир, выступая в Пекине с докладом на брифинге «Глобальная эшелонированная система ПРО США как угроза военной безопасности России и Китая и стратегической стабильности в мире», заявил, что Россия будет принимать ответные меры в связи с размещением американских систем ПРО в Европе.

«Россия вынуждена принимать адекватные ответные меры, направленные на то, чтобы противоракетные планы США и их союзников не могли повлиять на существующий баланс сил в области стратегических вооружений. Как мы понимаем, аналогичным образом действуют и наши китайские партнёры», — приводит его слова РИА Новости.

Генерал отметил, что российская сторона неоднократно обращала внимание США на то, что их противоракеты могут угрожать космическим аппаратам России и Китая.

«Наши инициативы о заключении соответствующих международных договорённостей, снимающих озабоченность российской стороны в связи с созданием системы ПРО США, американской стороной не восприняты», — добавил Познихир.

Гиперзвуковое оружие

Виктор Познихир также сообщил, что Россия осведомлена о планах Вашингтона по развёртыванию гиперзвукового оружия.

«Знаем мы и о ведущихся в США работах в области использования пусковых установок Мk 41 для развёртывания гиперзвуковых систем вооружения. А это уже другое подлётное время к целям, меньшее в разы, и значительно большая угроза безопасности России», — заявил российский военачальник.

Отказ от переговоров

В ходе доклада генерал подчеркнул, что Вашингтон отказывается представить гарантии ненаправленности своего противоракетного потенциала против России и блокирует на Конференции по разоружению в Женеве инициативы Москвы и Пекина в области предотвращения размещения оружия в космосе.

«США и их союзники фактически отказались от обсуждения вопроса создания ПРО в Европе, отвергнув предложенные им варианты с учётом российских интересов», — цитирует РИА Новости его слова.

Совместная с Китаем защита

Как отметил Познихир, военные эксперты России и Китая сходятся в оценке направленности программы расширения ПРО США. По словам генерала, Москва совместно с Пекином ведёт работу над минимизацией возможного ущерба безопасности двух стран.

«В этом году нами уже проведены первые совместные компьютерные российско-китайские командно-штабные учения по противоракетной обороне. В ходе учений отрабатывались различные варианты совместных действий по защите от ракетных ударов со стороны условного противника, развернувшего вблизи наших границ группировку средств противоракетной обороны. Подобные учения пройдут и в 2017 году», — сообщил военный.