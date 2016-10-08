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В США бомбардировщики-невидимки сбросили атомные бомбы

В США бомбардировщики-невидимки сбросили атомные бомбы
presskg

Как сообщает информационно-аналитический портал Lenta.ru, Соединенные Штаты Америки испытали две новейшие атомные бомбы. Новости о том, что испытания модернизированных атомных бомб B61-7 и B61-11 в Соединенных Штатах прошли успешно, сообщает Национальное управление по ядерной безопасности США. СМИ удалось узнать подробности того, как американские бомбардировщики-невидимки сбросили атомные бомбы.

Два боеприпаса без ядерных боеголовок, которые были созданы на базе бомбы B-61, были сброшены на полигоне Тонопа, штат Невада, с бомбардировщиков-невидимок В-2A. «Анализы датчиков и данные бортовых самописцев показывают, что оба испытания были успешными», — говорится в официальном сообщении Национального управления по ядерной безопасности США.

В управлении также отметили, что основной целью испытаний, проводимых совместно с Военно-воздушными силами США, является изучение надежности и точности модернизированных бомб. В управлении также подчеркнули, что бомба В-61 является одним из важнейших элементов ядерной триады Соединенных Штатов Америки.

«B61 является одним из важнейших элементов ядерной триады США и средств сдерживания», — заявил заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности США бригадный генерал Майкл Луттон. По словам американского генерала, испытания наглядно продемонстрировали приверженность управления обеспечению безопасности оружия.

Соединенные Штаты вдыхают новую жизнь в свои ядерные бомбы. Так, предыдущие испытания модернизированной атомной бомбы прошли в конце 2015 года. Тогда боеприпас сбросили с истребителя-бомбардировщика F-15E «в условиях управляемого полета, близких к реальности». Сбоев во время испытания не произошло, была собрана телеметрическая информация и сделаны видеозаписи.

Первое летное испытание корректируемой версии авиационной бомбы B61-12 состоялось 1 июля. Бомба B61-12 представляет собой наиболее современную модификацию американского ядерного боеприпаса, разработанного еще в 1960-х. Самая последняя версия авиационного снаряда получит комплект управления и хвостовые рули, что обеспечит бомбе корректируемый пролет.

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