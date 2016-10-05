Парламент одобрил запрет нике без регистрации в ЗАГСе

Сегодня, 5 октября, Жогорку Кенеш одобрил законопроект о запрете религиозных обрядов бракосочетания без регистрации в ЗАГСе в третьем чтении. За данный законопроект, инициированный депутатот от фракции «Ата Мекен» Аидой Саляновой проголосовали 60 депутатов, 48 парламентариев высказались против.

Так как законопроект прошел три чтения он будет отправлен на подпись президенту.

Инициатор предлагает прописать в Уголовном кодексе норму о том, что родители лица, в отношении которого совершен религиозный обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее этот обряд, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении которого совершен обряд, в случае нарушения брачного возраста наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Согласно Семейному кодексу брачный возраст наступает в 18 лет.