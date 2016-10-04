В Минобороны сообщили о доставке С-300 в Сирию

В Сирию доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, задача комплекса — обеспечить безопасность военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Конашенков добавил, что не понятно, почему размещение в Сирии С-300 вызвало переполох на Западе.

«Напомню, что С-300 – это исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы. Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении – комплекс «Форт», которым оснащён гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Россия разместила в Сирии новейшие системы ПВО С-300ВМ (SA-23 Gladiator по терминологии НАТО), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на три неназванных источника в Вашингтоне.

Возможности такой системы включают перехват самолетов и крылатых ракет, стоящих на вооружении США. По данным источников Fox News, элементы С-300 находятся «в доках» на российской базе в Тартусе, компоненты системы пока не развернуты.