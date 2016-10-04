Казахстан снова поставил на колени Кыргызстан. На этот раз в интернете

Бишкек (АКИpress) – Директор Госагентства по антимонопольному регулированию Кыргызстана Болсунбек Казаков сообщил о том, что в июле 2016 года операторами Кыргызстана были получены уведомления от казахских компаний, что с 1 августа стоимость поставки интернета будет увеличена на 127% — с 14,9 до 29 долларов США за 1 Мбит.

Экономического обоснования для такого шага нет. Более того, в нынешней ситуации, когда цены на доступ в России падают, логичней было бы говорить о падении цен.

По словам директора Ассоциации операторов связи Кыргызстана Нурбека Абасканова, объем трафика из Казахстана составляет порядка 60-100 гигабит в месяц при цене 30-50 долларов за Мбит. Учитывая, что цена выросла на 127%, то и услуги казахских операторов выросли примерно с $1,5 млн до $3 млн.

Как сообщил президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин, кыргызский интернет-рынок не представляет большого интереса для интернет-провайдеров из Казахстана и поэтому они не будут прибегать к ценовому сговору.

Судя по всему, Госагентство антимонопольного регулирования и Госагенство связи Кыргызстана не в состоянии повлиять на ситуацию. С другой стороны, государственные органы решили вынести вопрос на рассмотрение Евразийской экономической комиссии.

Во все этой истории нужно помнить важную деталь — казахские операторы фактически являются монополистами (90%) на внешний интернет трафик в Кыргызстане. Другими словами, казахские операторы могут выставлять любые цены, главное делать вместе и одновременно. Простой пример — на российско-казахской границе цена интернета колеблется от 35 центов до 2 долларов за Мбит, а на кыргызско-казахской границе уже 30-50 долларов. Ради справедливости здесь стоит отметить, что объемы трафика на российско-казахской и кыргызско-казахской границах несоизмеримы и здесь действует принцип «оптом дешевле». Но Кыргызстан не может покупать такие объемы, при которых цена будет адекватно низкой.

При этом наши провайдеры поступили хитро: перекинули проблемы на своих клиентов, то есть на нас с вами. Мы платим ту же стоимость, но скорость интернета катастрофически упала (например, по тарифу мы должны получать 20 мегабит, а имеем 0,5).

Но только бизнес не отражает всю картину сложившейся ситуации. Доступ к интернету — это вопрос национальной безопасности. Словом, вряд ли обошлось без политики.

Однако, куда опасней для интернет-безопасности внутренние субъекты. Так, в письме от 10 августа 2016 года на имя заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи Эшмамбета Аматова председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Ешеналиев излагает инициативу сделать «Кыргызтелеком» единственным поставщиком услуг электросвязи по трансгранично-транзитному соединению, то есть объявить себя монополистом.

Монополия этим не ограничивается — он хочет сделать себя единственным поставщиком услуг для органов государственной власти и местного самоуправления, государственных предприятий, всех бюджетных организаций, АО, в которых государство владеет не менее 51% акций, и обязать руководителей госорганов в приоритетном порядке и максимально использовать инфраструктуру и потенциал «Кыргызтелекома».

Также предлагается определить ОАО «Кыргызтелеком» единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры информатизации страны — единым национальным оператором инфраструктуры электронных методов управления…

Результаты борьбы с коррупцией в нашей стране остаются туманными. Основное достижение — само явление коррупции становится настолько обыденным, что грань между законностью и преступлением становится размытой.

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«На самом деле вина лежит на нас всех, это не новые объекты, это росло количество незавершенок и были моменты, когда депутаты с нажимом внесли объекты в список капвложений», — сообщил Т.Мамбетов.

Почему депутаты нажимают? Каждый новый объект за счет бюджета — это возможность обогатиться. В целом, незавершенное строительство — это когда деньги кончаются, а объект не построен (иногда стоит фундамент). После этого легче начать новую стройку.

Каждый год каждый премьер-министр клялся, что количество незавершенных объектов уменьшится. Но это оставалось только на словах и, как правило, депутаты могут только влиять на титульные листы, а основная работа делается в департаментах, связанных со строительством…

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Лаборатория фонда уже проверила сама себя и отклонений от стандарта не обнаружила. Теперь слово за правительственной комиссией, решение которой будет зависеть от многих факторов.

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«В этом году, я думаю, по итогам 2015 года ответственность рассмотрим, тех, кому надо выговор объявить, надо его объявить, тех, кого надо снять с должности, надо снять», — сказал первый вице-премьер.

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