Два брата страдают уникальным заболеванием, которое лишает их сил с наступлением ночи

Братья Абдул Рашид и Шоайб Ахмед живут в Пакистане. Абдулу девять лет, его брату — тринадцать. Мальчики страдают от редкого и загадочного заболевания. Днем они выглядят совершенно нормально.

Youtube/Barcroft TV

Но как только солнце садится, они просто «выключаются». Это даже не сон, а скорее кома — дети полностью парализованы, не могут говорить, хотя слышат, что происходит вокруг.

Youtube/Barcroft TV

Отец мальчиков называет их «дети солнца», он уверен, что сыновья получают энергию от дневного светила. Что удивительно, днем мальчики чувствуют себя совершенно нормально, даже находясь в темной комнате. И даже в дождливый день, когда солнце скрыто за тучами, они не чувствуют никаких изменений.

Профессор медицины доктор Джавед Акрам (Javed Akram) из Пакистанского Института медицинских наук занимается исследованием этого уникального феномена: «Мы считаем своим долгом выяснить, что же происходит. Наши специалисты провели множество тестов, пытаясь понять, почему эти мальчики, такие активные днем, полностью теряют силы с наступлением ночи и не могут даже открыть глаза».

Youtube/Barcroft TV

Отец мальчиков Мохаммед Хашим (Mohammad Hashim) уже отчаялся выяснить, что за мистический недуг мучает его детей. Он человек суеверный и считает, что на сыновей кто-то наложил проклятие. Поэтому он ищет для них целителей и знахарей, надеясь, что они смогут снять порчу, и активно приобщает сыновей к религии.

Youtube/Barcroft TV

Братья уже прошли около 300 исследований и тестов, но никто так и не может сказать, в чем причина их удивительного состояния. Врачи подозревают, что это может быть некая генетическая аномалия, возникшая на почве кровосмешения: родители мальчиков двоюродные брат и сестра. У них было шестеро детей, двое из которых умерли в раннем возрасте. У мальчиков есть две сестры, но похоже, что мистическая болезнь обошла их стороной.

Над загадкой «солнечных мальчиков» ломают голову медики по всему миру. Пока врачам удалось лишь разработать курс терапии, который позволяет мальчикам не впадать в полностью вегетативное состояние с наступлением ночи, а сохранять хоть немного сил.

Youtube/Barcroft TV

Сейчас братья могут оставаться активными до 10 часов вечера, хотя раньше впадали в кому сразу, как только садилось солнце. «Им уже намного лучше, мы очень надеемся, что со временем лечение полностью избавит их от недуга,» — говорит отец.

Несмотря на свою таинственную болезнь, Абдул и Шоайб остаются обычными мальчишками — подвижными и неугомонными. Они признаются, что им нравится внимание врачей и прессы, как и вкусная еда, которой их кормят во время исследований. У братьев много планов на будущее: Шоайб хочет стать школьным учителем, а Абдул планирует продолжить религиозное образование.

Youtube/Barcroft TV

Это видео (на английском) рассказывает удивительную историю «солнечных мальчиков»: