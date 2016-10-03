Какой урон здоровью может нанести Wi-Fi?

И вреден ли Wi-Fi вообще?

Споры об этом медики ведут на протяжении многих лет. И только школьницы из Дании смогли наглядно, быстро доказать вред излучения.

Они проверили влияние Wi-Fi на семена растений. Для этого они сначала взяли ёмкости с землёй. И в две из них посеяли обычный кресс-салат. Спустя 12 дней в одной из чаш, которая была вне зоны доступа Wi-Fi, проклюнулись ростки. В другой, попавшей в зону, они так и не взошли.

Работа девочек одобрена экспертами. Они намерены продолжить их исследования, чтобы доказать или, напротив, опровергнуть сделанные выводы.

Беспроводной интернет не так безопасен для здоровья, как кажется

Все мы знаем о вреде мобильных телефонов, ноутбуков, микроволновых печей в плане излучения. А вот про беспроводной интернет забыли. Оказывается от такого вида интернета тоже есть вред, который воздействует на наше здоровье.

Очень удобно пользоваться беспроводным интернетом WiFi в кафе, торговых центрах и даже скоро эта функция будет доступна и в метро. Но мало кто знает, что проводной( модем с проводами).

Конечно, полностью вред от беспроводного интернета не доказан, но известно и доказано, что нахождение в квартире, помещении роутера WiFi оказывает влияние на состояние здоровья человека. Сразу это может и не проявится, но со временем это может дать о себе знать ввиде головных болей, повышения давления без причины, в некоторых случаях учащается сердцебиение.

Также беспроводной интернет влияет на память, она может со временем ухудшаться. Излучение от роутеров WiFi может привести к развитию различных опухолей, изменения генов( повреждения ДНК) и конечно же, такой вид интернета может поспособствовать преждевременному старению.

Вред от роутера практически такой же, как и от мобильного телефона. В первую очередь излучение от роутера оказывает влияние на головной мозг.

Если уже роутер с беспроводным интернетом нет желания менять на модем с проводами, то хотя бы нужно принять меры предосторожности. Не стоит ставить роутер рядом с кроватью, а точнее, вешать на стену рядом с кроватью или ставить у стены, где находится кровать. Нужно разобраться в настройках и, когда интернетом никто не пользуется, отключать его.