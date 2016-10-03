Почему возникают боли в яичках у мужчин и как это вылечить

Тестикулы (яички) относятся к важнейшим репродуктивным органам у мужчин. Болевые ощущения разного характера в этих органах могут наблюдаться в любом возрасте. Необходимо знать, почему болят яички у мужчин, так как игнорирование симптомов способно вызвать серьезные проблемы, вплоть до расстройства секса и даже бесплодия.

Характеристика болезненных ощущений

Ситуация, когда болит яичко, известна каждому мужчине. Однако болевой синдром бывает очень резким и требует немедленного лечения. Наблюдается также дискомфорт после секса. Это объясняется тем, что орган мужчины имеет повышенную чувствительность. Принято считать, что самое сильное по интенсивности болезненное ощущение – боль в яичках, независимо от того, каковы ее причины.

Иногда боль в яичках приводит к существенному ухудшению общего состояния мужчины, что требует назначить соответствующее лечение. К сопутствующим симптомам относят:

тошноту;

припухлость семенника – как левого, так и правого;

потоотделение;

повышенную раздражительность, связанную с нарастающим болевым синдромом;

в отдельных случаях страх преждевременной смерти.

Когда надо обратиться к доктору

Мужчина всегда должен обращаться за лечением, если он чувствует такие самые частые симптомы:

внезапная тянущая боль в яичках, которая все усиливается;

когда болит только правое или, наоборот, только левое яичко;

когда опухло одно – левое или правое яичко;

если параллельно болезненности отмечается тошнота, рвота, повышается температура или же мужчина чувствует озноб;

когда изменяются размеры или форма семенника – слева или справа;

посттравматические процессы, которые долго не проходят.

Все это – причины для посещения мужчиной доктора и лечения. Затягивание посещения медицинского учреждения чревато тяжелыми последствиями.

Результат механического воздействия

Причиной боли у мужчины могут быть травматические воздействия разной интенсивности. Считается нормальным, если дискомфорт после механического воздействия стихает. Однако если боль в яичках длится более часа после травмы, а тем более усиливается, то это уже патологический процесс, требующий срочного лечения.

Если травматическое поражение тестикул сильное, оно бывает причиной развития шокового состояния. В таких случаях больной нуждается в срочной госпитализации, так как состояние шока относится к неотложным. Об этом должны знать и дети, ведь у мальчиков причиной травм часто бывают подвижные игры.

Если же возникла колотая или резаная травма, то мужчину необходимо срочно госпитализировать – травма может быть причиной массивного кровоизлияния. Если заниматься самостоятельным лечением, то есть риск вовсе потерять орган, так как тестикулы весьма чувствительны к ухудшению кровопитания и иннервации. Это самые опасные состояния.

Болевые ощущения в левой тестикуле

Почему болит левое яичко? Как правило, тянущая боль в левом яичке часто возникает в результате варикозного расширения вен семенного канатика. Иногда дискомфорт слева возникает в результате кисты семенного канатика. Другие патологии, которые являются причиной боли у мужчин:

почечные болезни;

кишечные патологии;

онкозаболевания.

Так что во многих сомнительных случаях, когда возникает боль в левом яичке или правом, в том числе и после секса, надо сразу обращаться в клинику. Это также относится к болевому синдрому у мальчика.

Если появилась боль в левом яичке ноющего характера, такое бывает последствием воспалительного процесса. Не надо стараться перетерпеть – лучше обращаться к врачу. Кроме того, боль в левом яичке просто так не уходит, а купировать ее при помощи анальгетиков не удастся. Визит в клинику – лучший способ узнать, почему появилась боль в левом яичке.

Почему развивается болезненность в правой стороне

В принципе, боль в правом яичке беспокоит больного по тем же причинам, что и в левом. Когда болит правое яичко, опухло и стало больше другого, это может являться последствием развития эпидидимита. Отметим, что варикозное расширение вен семенного канатика в большей степени концентрируется слева. Так что левое яичко иногда страдает больше правого.

Причиной ноющей боли правого тестикула может быть его перекрут. Наконец, болевые ощущения возникают по причине инфекционных болезней разного характера, а также во время секса.

Если появилась боль в правом яичке, необходимо адекватное лечение, которое предоставляется лишь в условиях стационара. Боль в правом яичке помогает устранить только врач.

Инфекционные заболевания

Сильную боль в правом яичке, а также в левом вызывает орхит. При этом боль в яичках приобретает резкий характер. Как правило, причиной орхита является эпидемический паротит (свинка).

Начало орхита – острое, при этом болит левое яичко, но болевое ощущение присоединяется и у другого, справа. В продолжении болезни редко бывает, чтобы болело одно яичко – обычно такой процесс бывает двусторонним. Симптомы острой стадии, боль в правом яичке и в левом, сохраняются в течение недели, а потом стихают. Если неправильно лечить болезнь, то орган может атрофироваться.

При эпидидимите развивается воспаление придатка семенника. Оно часто бывает после травмы. Как правило, воспаляется одно яичко, но может возникнуть поражение и другого. В одинаковой степени, если воспаляется придаток, то иногда одно передает воспаление к другому.

Болевые ощущения при коитусе

Часто дискомфорт в семенниках возникает после полового акта. Мужчины не знают, что делать в таких случаях, и иногда отказываются от секса. Но в результате нерегулярного секса наступает поражение другого характера – например, простатит или варикоцеле.

Боль после полового акта порой становится причиной воспалительных процессов мочеполовой системы, простатита. Часто виной этому бывает воспаленный придаток.

Иногда боль после секса появляется в результате перенесенного гриппа. Вот еще самые характерные причины боли во время секса или вскоре после него:

холодный душ и купание при низких температурах;

сквозняки;

чрезмерное употребление алкоголя.

Как лечить болезни семенников

Первое, что должен делать мужчина, когда его одолела боль в левом яичке или же справа, – обращаться за помощью в больницу. Лечение и его подходы могут быть самые разные.

Иногда боль в правом яичке лечится в домашних условиях. Необходимо делать теплые ванночки, носить поддерживающую повязку. Если не пропишут другого, то такие поддерживающие процедуры обычно позволяют обуздать боль в левом яичке – это адекватное лечение.

После травмы в первую очередь нужен тщательный осмотр. Необходимо назначать холодные компрессы, постельный режим. Часто надо делать инъекции обезболивающих препаратов. Однако тяжелые травмы, когда боль в правом яичке может быть чрезмерно сильной, требуют, чтобы лечение проводилось в стационаре: они угрожают развитием накопления крови в мошонке.

При перекруте семенников необходимо немедленное хирургическое вмешательство, так как это состояние угрожает бесплодием и потерей органа. Если обратиться за врачебной помощью позже, чем через сутки после перекрута, то вероятность сохранения органа очень низкая. Такое же вмешательство требуется и при воспалении придатка. Пораженная часть семенника удаляется, чтобы не было риска развития мошоночного абсцесса.

После того, как окончено лечение, пациенты нуждаются в постоянном терапевтическом контроле. Это надо делать для того, чтобы исключить возможные осложнения. Необходимо связаться с лечащим врачом, если симптомы заболевания стали более выраженными. Только своевременное и адекватное лечение поможет не допустить развития осложнений.