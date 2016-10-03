Кадыров заявил, что в Грозном готовы обучать сирийских военных

Военных инструкторов из Чечни в Сирии нет, но регион готов пригласить сирийских специалистов к себе на обучение на базу спецназа, заявил РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров.

«Инструкторов из Чечни в Сирии нет. Пока не планируется, это не наша прерогатива. Это прерогатива верховного главнокомандующего», — сказал Кадыров.

Он добавил, что Чечня готова пригласить сирийских военных для обучения в своем международном центре по подготовке спецназа в Гудермесе.

«Почему бы и нет, Сирийское государство — наше союзное государство, тем более сейчас там террористы, а мы все вместе боремся с терроризмом», — сказал Кадыров.

«Если мы там их задавим, России будет легче, а если сдадим сейчас свои позиции, то будет труднее, поэтому с удовольствием будем обучать, почему нет», — добавил глава Чеченской республики.

Международный центр по подготовке спецназа в городе Гудермес занимает площадь свыше 400 гектаров. В нем будут представлены все виды боевой подготовки, объекты будут сдаваться поэтапно.

В тактическом городе построены реальные жилые строения с высотными зданиями, наземной и подземной инфраструктурой, где будут отрабатываться вопросы промышленного альпинизма, навыки освобождения дома, захваченного террористами, освобождение заложников, боя в городе, скалолазания. Подготовкой спецназовцев займутся около двухсот инструкторов.