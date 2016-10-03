Без Крыма и США: Абэ раскрыл детали переговоров с Россией по Курилам

Японский премьер-министр Синдзо Абэ раскрыл подробности переговоров с Москвой по Курилам. Позиция Токио обсуждалась во время парламентских слушаний.

Без Крыма

Абэ рассказал депутатам, что во время переговоров по «северным территориям» (так в Японии называют спорные острова южных Курил) Токио и Москва не поднимают вопрос принадлежности Крыма.

«Ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым», — заявил политик депутатам.

При этом Абэ отметил, что позиция Токио по Крыму остается неизменной — японские власти считают полуостров украинской территорией.

Без учета позиции Вашингтона

Абэ также ответил на вопрос представителя оппозиционной Демократической партии, которого интересовала роль США в переговорах между Японией и Россией. Депутат напомнил, что Совместная советско-японская декларация 1956 года провалилась именно из-за противодействия Вашингтона.

«Мы не советуемся с США по каждому пункту переговоров с Россией, но основные мысли мы, как союзник США, сообщаем американской стороне», — подчеркнул Синдзо Абэ.

Японский премьер подчеркнул, что американские власти в курсе визита в Японию российского президента Владимира Путина, который намечен на декабрь. По словам Абэ, он лично рассказал об этом президенту Бараку Обаме и вице-президенту Джо Байдену.

«Если Япония может вести переговоры, только приспосабливаясь к внутриполитической ситуации в США, то с точки зрения партнера (России — ред.) получится, что чем разговаривать с такой страной (Японией — ред.), чем вести российско-японские переговоры, проще вести переговоры с Америкой», — добавил Абэ.

Позиция по Курилам неизменна

При этом Абэ в очередной раз подтвердил неизменность позиции Токио в вопросе Курил — Япония претендует на все четыре острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи).

«В отношениях с Россией сейчас мы сдвигаем то, что было неподвижно 70 лет. И это не так просто», — подчеркнул премьер-министр, назвав отсутствие мирного договора между странами «ненормальным».

Тем самым Абэ опроверг данные СМИ о том, что Токио готов ограничиться передачей Хабомаи и Шикотана, что подразумевалось Совместной декларацией 1956 года.

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.