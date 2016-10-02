Президент Атамбаев выписался из московской больницы и прилетел домой

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который проходил лечение в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ), выписан и готовится вылететь на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства КР в Москве Гулбарчын Байымбетову.

«Президент завершил лечение. Его состояние хорошее, результаты обследования тоже хорошие. Он выписан из больницы», — сказала Байымбетова.

Атамбаев уже даже прилетел в Кыргызстан, данную информацию подтвердила пресс-служба главы государства.

Как ранее сообщалось, 19 сентября 2016 года глава государства почувствовал недомогание в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, где кыргызская делегация планировала совершить пересадку на пути в Нью-Йорк для участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Медицинское обследование показало наличие у президента, жаловавшегося на боли в груди, симптомов проблем с сердцем, в связи с чем ему было рекомендовано пройти соответствующее срочное медицинское обследование и находиться под наблюдением врачей. В связи с необходимостью прохождения медицинского обследования президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск с 20 сентября. Он лечился в ЦКБ Москвы.