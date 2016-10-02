Бессмысленные (или нет) войны Дональда Трампа

Новый конфликт республиканского кандидата в президенты США — на этот раз с бывшей «Мисс Вселенная» Алисией Мачадо — в очередной раз заставил многих задуматься: зачем Дональд Трамп это делает?

Со стороны кажется, что миллиардер продолжает копать себе яму, выбраться из которой, сохранив достоинство, может оказаться довольно сложно.

И все же предыдущие нападки Трампа на женщин и иностранцев почти никак не повлияли на его шансы стать президентом.

Вот некоторые из наиболее странных конфликтов, в которые ввязался Дональд Трамп во время президентской кампании и их результаты.

Трамп против ведущей Fox News Мегин Келли

1 раунд

Мегин Келли была модератором телевизионных дебатов в августе прошлого года, когда Трамп был всего лишь одним из многих претендентов на выдвижение в президенты от Республиканской партии.

Спрашивая миллиардера о его отношении к женщинам, Келли сказала: «Вы называли женщин, которые вам не нравятся, жирными свиньями, собаками, тупицами и омерзительными животными». На это он ответил: «У меня нет времени на тотальную политкорректность».

Так началась война длиной в девять месяцев.

После дебатов Трамп сказал журналистам, что Келли была несправедлива к нему, а потом в «Твиттере» назвал ее «фифой».

2 раунд

Затем Трамп вывел конфликт на принципиально новый уровень. В интервью телеканалу Си-эн-эн он предположил, что она задавала ему жесткие вопросы, потому что у нее была менструация.

«Было видно, что у нее кровь сочится из глаз. Кровь из нее сочится — отовсюду», — сказал он.

После этого главный политический советник Трампа Роджер Стоун подал в отставку, написав в «Твиттере»: «Дональд Трамп не увольнял меня — я уволил Трампа». Кроме того, организаторы крупной конференции консерваторов отозвали приглашение Трампа, позвав вместо него Мегин Келли.

3 раунд

В сентябре Трамп ненадолго объявил бойкот каналу Fox News, а в январе отказался идти на телевизионные дебаты, ведущей которых была Келли. Он заявил СМИ, что ему «не нравится» Келли и он считает ее «третьесортным репортером».

В ходе тех дебатов Келли назвала его «слоном, которого нет в комнате» (от английской идиомы «elephant in the room», или буквально «слон в комнате», — некая очевидная для всех проблема, которую, однако, не обсуждают вслух).

4 раунд

В мае Келли брала интервью у Трампа, и он извинился — «Я так сказал? Извините» — за то, что назвал ее фифой.

Однако он также заявил, что веди он себя мягче, в более «президентской» манере, то не стал бы лидером республиканской предвыборной гонки.

Вердикт

Ничья. Келли выиграла битву, но Трамп продолжил бороться за право выдвигаться от республиканцев.

Трамп против родителей солдата-мусульманина

1 раунд

В июле Хизр Хан, отец американского солдата-мусульманина, погибшего во время выполнения боевой операции в Ираке, заявил на съезде Демократической партии, что Трамп «бесчестит репутацию мусульман». Он также усомнился в том, что республиканец читал американскую конституцию, и сказал, что Трамп «ничем не пожертвовал» для своей страны.

Ранее Трамп предлагал запретить мусульманам въезд в США.

Миллиардер резко ответил на выступление Хана, заявив, что тот не имел права критиковать его. Он также предположил, что жене Хана Газале как мусульманке запретили говорить со сцены. «Ей нечего было сказать, а может, ей и не разрешили ничего говорить, это вы мне скажите», — заявил Трамп телеканалу Эй-би-си.

2 раунд

Эти слова спровоцировали гнев представителей разных политических взглядов.

Бывший соперник Трампа по предвыборной гонке среди республиканцев, губернатор Огайо Джон Кейсик написал в «Твиттере», что о родителях, потерявших ребенка на войне, можно говорить только «с честью и уважением». Сенатор Джон Маккейн сказал, что у Трампа нет права «оскорблять лучших среди нас».

Сам миллиардер попытался разрядить обстановку, заявив, что капитан Хан был героем, убитым «радикальным исламским террором».

К конфликту подключились и пользователи «Твиттера», начав подшучивать над заявлением Трампа о том, создание рабочих мест приравнивается к жертве во благо страны. Под хэштегом #TrumpSacrifices (Жертвы Трампа) пользователи перечисляли такие тяготы как полет эконом-классом и игру на муниципальном поле для гольфа.

3 раунд

В продолжение конфликта Хан и Трамп ругали друг друга в различных интервью — по информации New York Times, вопреки усилиям сотрудников штаба Трампа усмирить своего начальника.

Супруга Хана сообщила, что не стала выступать на съезде демократов, потому что все еще была вне себя от горя, а ее муж заявил, что «невежество» Трампа поразило его.

Трамп, в свою очередь, сказал, что ничуть не жалеет о конфликте с супругами Хан и перешел к открытому конфликту с теми республиканцами, которые подвергли его критике.

Вердикт

Ничья. В конфликте с родителями погибшего солдата Трамп зашел уж совсем далеко, но даже влиятельным республиканцам не удалось использовать этот спор, чтобы остановить кампанию миллиардера.

Трамп против судьи Гонсало Курьела

1 раунд

В июне Трамп предположил, что Гонсало Курьел, родившийся в Америке в семье мексиканцев судья, который председательствовал на процессе по делу о мошенничестве в отношении ныне несуществующего Университета Трампа, будет относиться к нему с пристрастно из-за этнической принадлежности.

«Мы строим стену, — сказал Трамп. — Он мексиканец».

Он призвал к отводу Курьела от процесса.

2 раунд

Этот комментарий застал врасплох представителей республиканского истеблишмента.

Спикер палаты представителей Пол Райан, незадолго до того официально поддержавший Трампа, обвинил его в «хрестоматийном расизме» и призвал его взять свои слова назад.

Трамп сказал, что его заявления были неверно истолкованы как нападка на всех людей с мексиканскими корнями.

Он также заявил, что, возможно, судья-мусульманин может отнестись к нему предвзято из-за его призывов запретить мусульманам въезд в страну.

Вердикт

Ничья. Судья Курьел продолжил председательствовать по делу Университета Трампа, а республиканцы продолжили поддерживать Трампа.