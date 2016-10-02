Counterpunch: Хиллари Клинтон спровоцирует Третью мировую с Россией

В ходе предвыборной борьбы Хиллари Клинтон проявляет «самую худшую, самую бесчестную» черту своего характера: «впадая в панику, она прибегает к наименее оригинальной, зато проверенной уловке — кричит о красной угрозе, как во времена холодной войны». Об этом пишет на страницах Counterpunch профессор истории университета Тафтса Гэри Лупп.

«Неважно, что в Москве осталось мало красных, что Россия — совершенно капиталистическая страна, не представляющая никакой угрозы для США, — говорится в тексте. — Неважно, что в России, как и в США, многопартийная демократическая система (манипулируемая, как и в США), что контролирует Россию, как и США, один процент миллиардеров (кстати, много инвестирующий в США и Великобританию). Идеологического разделения нет, и Россия не возглавляет международное идеологическое движение».

Автор статьи напоминает, что причиной ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном стало расширение НАТО при Билле Клинтоне, стремление США включить в альянс Грузию и Украину, а также постоянное вмешательство Америки в дела других государств, вплоть до смены режима.

«Американская пресса почти проигнорировала одно из самых важных геополитических событий нашего времени. Расширение НАТО не освещали. Реакцию России (включая недавние учения на российской территории в ответ на крупнейшие за все время учения НАТО, проведенные в этом году в Польше) неизменно подают как „угрозу“ Европе. Лично Владимира Путина изображают злодеем — жестоким диктатором, сажающим в тюрьму и убивающим политических врагов и журналистов, а также стремящимся восстановить СССР», — говорится в тексте.

Автор подчеркивает: «Все это принимается ведущими кабельных каналов без вопросов; редакторы, определяющие подачу новостей, не оставляют места для сомнений». Особенно «несостоятельным» было, по мнению профессора, освещение украинских событий. Журналистам достаточно сослаться на анонимных «правительственных чиновников», чтобы, не предоставляя никаких доказательств, возложить на Россию вину за что угодно: от сбитого самолета до взломанной почты, отмечает Лупп. Неудивительно, что Путин является, согласно опросам, «самым ненавидимым человеком» в Америке.

«Поэтому Хиллари, когда напугана, разыгрывает русскую карту», — говорится в статье. Избирательный штаб Клинтон прибегал к этому трюку не раз. Когда сторонники Дональда Трампа, по сообщениям, исключили из республиканской платформы призыв к вооружению Киева, Трампа тут же обвинили в поддержке целей Путина на Украине. Никто не предположил, что мотивом было нежелание обострять конфликт и поддержка минских соглашений, подчеркивает автор статьи.

Затем сторонники Клинтон взялись за главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, заклеймив его «агентом Путина» из-за того, что он предоставлял услуги президенту Украины Виктору Януковичу. Эти обвинения заставили Манафорта в августе уйти с должности.

Когда WikiLeaks пролил свет на махинации Национального совета Демократической партии, подыгрывавшего Клинтон против Берни Сандерса, избирательный штаб Клинтон объявил — и ему вторили все буржуазные СМИ: «Россия пытается повлиять на наши выборы!».

Гэри Лупп отмечает, что, говоря об отношениях Трампа и Путина, СМИ часто используют слово «броманс» (романтические отношения без сексуального подтекста — прим. EADaily ). И это притом, что российский лидер никогда не встречался с Трампом и сказал о нем всего пару предложений, отвечая на вопросы журналистов. «Он назвал его „ярким“ (так и есть на самом деле), а не „блестящим“, как иногда передает пресса», — уточняет автор статьи. По мнению профессора, довольно здравого смысла, чтобы предположить, что Путин предпочитает Трампа «разжигательнице войны Клинтон, которая хочет смены режима в Сирии и дальнейшего расширения НАТО, а также прибегла к абсурдному сравнению Путина с Гитлером». Но российский президент «дипломатично молчит».

Кандидат от Демократической партии ясно дает понять: она против Путина и против России. Автора статьи огорчает, что спустя 27 лет после окончания холодной войны «страшилки» о России по-прежнему используются для разжигания настоящей, «горячей» войны.

Гэри Лупп прогнозирует, что Хиллари Клинтон в случае своего избрания попробует развязать новый вооруженный конфликт — на этот раз с Россией или ее союзниками (Сирией или ополченцами востока Украины). «Электорат податлив, его коллективная память коротка, — рассуждает историк. — То, что должно быть общепризнанной истиной (тот факт, что война в Ираке была основана на лжи, привела к ужасным смертям и страданиям, породила еще больше терроризма, который перекинулся на Сирию и т. п.), массы на самом деле не очень-то усваивают. Иначе кто бы стал голосовать за отвратительную Хиллари?».

Автор статьи представляет себе, как Клинтон проведет очередную смену режима «с торжествующим криком Тарзана», который на этот раз будет звучать так: «Мы пришли, мы увидели, Сирия умерла!». Хиллари Клинтон заручилась поддержкой «радужной коалиции», состоящей из «военных преступников» вродеДжорджа Буша-младшего, неоконсерваторов и либеральных интервенционистов, дельцов с Уолл-стрит и «наивных мазохистов» из лагеря Берни Сандерса, но ее рейтинг по-прежнему очень низок, говорится в тексте. «Хорошо еще, если итогом этого постыдного для нации фарса станет избрание чрезвычайно непопулярного президента… по-настоящему плохо, если этот президент спровоцирует Третью мировую войну с Россией», — предостерегает Гэри Лупп.

Профессор напоминает: в период с 11 сентября до начала иракской кампании рейтинг Джорджа Буша-младшего подскочил с 50% до 70%. «Слабые, непопулярные президенты достаточно мотивированы, чтобы изучить историю и понять, что война объединяет испуганных людей, заставляя их сплотиться вокруг тебя», — заключает автор статьи.