Что нужно делать, если укусила оса

Наверное, каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни испытывал на себе укус осы. А вот что делать в этом случае, на что следует обратить особое внимание и как действовать в ситуации, грозящей развитием анафилактического шока – об этом мало кто знает.

В подавляющем большинстве случаев укус осы приводит к хоть и неприятным, но не очень опасным последствиям. Если укусила оса, место ужаливания, как правило, опухает, сильно болит, а позднее – начинает зудеть. Однако все эти симптомы постепенно проходят сами по себе уже через несколько дней – можно даже ничего «специального» не делать для ослабления их силы.

Тем не менее, все же случаются ситуации, когда нападение осы может быть действительно смертельно опасным. Конечно, многое тут зависит, во-первых, от вида осы (не все они жалят одинаково), а во-вторых – от чувствительности организма человека к яду этого насекомого.

Так, для некоторых людей смертельными могут стать даже укусы «наших» ос (так называемых бумажных), не говоря уже о каких-то экзотических видах и, тем более, шершнях. Причем человек может даже не знать о своей особой восприимчивости вплоть до самого нападения насекомого. Именно поэтому четко представлять себе, что делать, если укусила оса, нужно каждому взрослому человеку – в исключительных случаях эти знания помогут спасти и собственную жизнь, и жизнь кого-то из окружающих.

На заметку В момент укуса или сразу после него весьма важно суметь отличить осу от других жалящих и кусающих насекомых. Это значимо хотя бы потому, что, к примеру, методы первой помощи при укусах ос и пчел в некоторых моментах диаметрально разнятся. Поэтому, даже теоретически зная, что нужно делать в таких ситуациях, из-за неверной идентификации насекомого на практике можно повести себя совершенно неправильно. Ошибка же приведет к потере времени (например, к поиску жала в ранке) или применению средств, которые только усугубят ситуацию. Поэтому как бы ни было больно в момент укуса, обидчика желательно хорошенько рассмотреть, прежде чем рефлекторно смахивать с тела. Оса – стройное насекомое довольно светлой окраски с небольшим количеством волосков на теле, а пчела – более плотная, с густо опушенной поверхностью тела.

Фото бумажной осы:

А вот фотография медоносной пчелы:

Как видите, эти насекомые довольно сильно отличаются друг от друга.

Опасность укусов ос: почему так важно вовремя принять меры

Прежде чем говорить непосредственно о том, что необходимо делать, если укусила оса, давайте сперва выясним, какие угрозы может таить в себе нападение этого насекомого.

Итак, обычными последствиями укусов ос являются:

острая боль в месте ужаливания;

быстро развивающийся отек мягких тканей;

появление зуда в месте укуса;

покраснение покровов тела, повышение температуры на воспаленном участке.

Отдельные симптомы могут достигать своего пика в течение суток-двух после укуса, а затем постепенно бесследно проходят. Такой ответ организма на укус осы абсолютно естественен и нормален.

Другое дело – когда у пострадавшего после укуса начинает развиваться генерализованная аллергическая реакция. В простой форме она приводит к появлению так называемой сывороточной болезни (иммунного ответа организма на постороннее вещество), сопровождающейся повышением температуры тела, тошнотой, болями в голове и животе. Эти симптомы проявляют себя не сразу, а с некоторой задержкой – в отличие от покраснения пораженного места и обширного отека, которые не заставляют себя ждать.

Однако самыми опасными из возможных последствий аллергии после укуса осы являются не вышеперечисленные реакции организма, а отек Квинке и анафилактический шок. Первый может привести к непроходимости гортани и последующей асфиксии, а второй – в 12-15% случаев оканчивается смертью из-за остановки сердца или нарушения работы легких.

Стоит отметить, что такие реакции на укусы ос случаются, к счастью, достаточно редко, однако если они развиваются, то происходит это настолько стремительно, что для их купирования требуется очень быстрое принятие необходимых мер первой помощи – промедление здесь действительно опасно для жизни.

На заметку Анафилактический шок развивается, как правило, в течение 5-30 минут после укуса. Тем не менее, известны случаи, когда счет шел на секунды. Поэтому если человек знает о своей восприимчивости к укусам насекомых, ему имеет смысл всегда носить с собой автоинъектор с адреналином (эпинефрином), который в экстренном случае может спасти жизнь.

Кроме того, очень опасной может оказаться ситуация, когда человека покусала не одна, а целая группа ос из 5-10 и более насекомых.

В этом случае даже у маловосприимчивой к яду жертвы развивается общая интоксикация, а порой могут наблюдаться даже подкожные и внутренние кровоизлияния.

Еще более опасны ситуации, когда человек становится жертвой нападения множества шершней – эти похожие на ос насекомые отличаются более крупными размерами и за один укус вводят в ранку больше яда.

Отзыв «Я в то время и понятия не имела, что нужно делать, если искусали осы. Когда меня на пикнике укусили сразу пять ос (пошла в туалет в кусты и прямо на их гнездо наступила), я просто помазала успокаивающей мазью и выпила коньяка. Короче, в больницу меня привезли уже без сознания, глаза от отека я открыла только на следующий день. На местах укусов огромные синяки появились, все тело отекло, температура была высокой и её мне постоянно сбивали. Три дня я лежала в больнице, потом ещё неделю дома, ко мне врач приходила – уколы делала. Вот так не очень удачно мы отдохнули». Ирина, Волгоград

Первые действия после укуса осы

Первое, что нужно сделать, если укусила оса – не паниковать и успокоиться. Даже если вы знаете о наличии у себя или близкого человека опасной аллергии, панике и суете не должно быть места, так как это только навредит в такой ситуации.

В самом обычном случае после укуса осы следует:

постараться высосать из ранки яд;

приложить к месту укуса какой-либо продукт, содержащий кислоту – это могут быть кусочек яблока, долька апельсина или лимона, которые поспособствуют нейтрализации части яда в ещё не затянувшейся ранке;

затем приложить к поврежденному месту любой холодный предмет – мясо из морозилки, холодный металл, либо, в идеале, пакет со льдом.

После этого можно выпить таблетку Супрастина – этот препарат в некоторых случаях способен блокировать развитие аллергии на корню и тем самым предотвращать возможную тяжелую ответную реакцию организма. Именно поэтому делать это следует как можно раньше.

Еще одним важным моментом первой помощи после укуса осы является антибактериальная обработка поврежденного места – особенно актуально это, если оса укусила ребенка. Практически в 100% случаев пострадавшие дети расчесывают место укуса из-за сильного зуда и могут занести в ранку какую-нибудь инфекцию.

Чтобы избежать этого, укус необходимо обработать любым доступным антисептиком – зеленкой, перекисью водорода, а если на природе ничего этого не оказалось под рукой, то можно воспользоваться обычной водкой. А вот принимать алкоголь внутрь – даже в целях «профилактики» – категорически запрещается.

Отдельного разговора заслуживает ситуация, когда у ужаленного человека известна высокая чувствительность к яду насекомых. Как правило, такие люди всегда имеют при себе автоинъектор (о нем уже говорилось выше), но случается и так, что пострадавший от укуса осы теряется и не сразу может понять, что делать – начинает паниковать. Именно поэтому знать, как пользоваться этим предметом, будет нелишним любому взрослому человеку.

Итак, в критической ситуации пострадавшему от укуса нужно ввести лекарственное средство (обычно это бывает адреналин), причем сделать это нужно как можно быстрее, иногда счет идет на минуты. Для этого с устройства снимают колпачок, затем инъектор сильно прижимают к средней части наружной поверхности бедра пострадавшего специально отмеченной стороной и делают инъекцию в течение 5 секунд. В таких ситуациях можно колоть прямо через одежду, не теряя драгоценное время на ее снятие.

Теперь давайте разберемся, что нужно делать после оказания первой помощи. Во-первых, необходимо наложить на место укуса осы компресс. Суть его заключается в замедлении кровотока, а вместе с ним – распространения яда по организму, поэтому чем раньше компресс будет использован, тем эффективнее окажется его действие.

Как правило, такую повязку прикладывают на 30-50 минут, после чего ее снимают, а место укуса осы обрабатывают специальными средствами, помогающими унять зуд и боль, а также уменьшить силу воспаления.

Как вариант – место укуса можно обработать и до наложения компресса. Например, в том случае, когда средства для обработки укуса находятся прямо под рукой, их можно применить в первую очередь – ничего страшного при этом не произойдет. Если же их нужно долго искать, то лучше на это время все же сделать компресс – важно лишь не оставлять укус вообще без внимания.

Одними из самых известных и достаточно эффективных фармацевтических средств, применяемых после укусов ос и других насекомых, на сегодняшний день являются:

гель Фенистил, уменьшающий зуд и боль, а также тормозящий развитие воспаления и снижающий риск развития аллергии;

Инсектлайн – импортное средство, оказывающее выраженный противовоспалительный эффект, а также уменьшающее болевой синдром;

Меновазин – сравнительно недорогой анестетик, снимающий боль и зуд;

Gardex Family и Gardex Baby – мягкие по своему действию, но эффективные препараты для обработки мест укусов у взрослых и детей;

Совентол – достаточно хорошая обезболивающая мазь;

Адвантан – мощный гель, тормозящий развитие аллергической реакции.

Однако существует также ряд проверенных временем народных средств от укусов ос. Так, например, после нападения насекомого к месту ужаливания можно приложить:

измельченный корень петрушки;

дольку лимона;

срезанный зубчик чеснока или кусочек лука;

лист подорожника;

марлю, смоченную натуральным эфирным маслом.

Конечно, в современном мире предпочтение отдается обработке места укуса специализированными бальзамами и мазями. Тем не менее, и народную медицину не стоит сбрасывать со счетов: если покусали осы, то делать так, как в свое время поступали наши бабушки, тоже можно – хотя бы в качестве запасного или экстренного варианта.

Ошибки, которые нельзя допускать

Знать, что делать, если укусила оса, безусловно, очень важно. Однако не менее значимо понимать, чего делать нельзя категорически. Зачастую даже бездействие приводит к менее выраженным проблемам, чем неправильное поведение, которое может закончиться серьезными осложнениями.

Давайте подробно разберем, чего не стоит делать, когда кусает оса:

Не нужно искать жало – осы никогда не оставляют его в ранке. Это действие приведет лишь к бесцельной трате драгоценного времени. Нельзя пытаться выдавливать яд. Это способствует усилению кровообращения в месте укуса осы и – соответственно – повышению скорости распространения ее яда. Опасно расчесывать или расковыривать укус – так в ранку можно занести инфекцию, которая значительно осложнит процесс выздоровления. Чревато прикладывать к ранке землю или опускать её в грязную воду с целью охлаждения места укуса – эти действия также с большой долей вероятности приведут к инфицированию (иногда к гораздо более опасному, чем сам укус). Запрещается самостоятельное «назначение» мощных антигистаминных средств без достоверных признаков развивающейся аллергии. Вместо достаточно сильных Лоратадина и Димедрола стоит принять таблетку Супрастина. Нет смысла ограничивать себя в питье для профилактики увеличения отека, как думают некоторые. Когда кусает оса, развитие опухоли не зависит от количества выпитой жидкости – здесь, наоборот, обильное питье поможет снизить симптомы интоксикации.

Отзыв «Спасибо вам за советы, но, похоже, обошлось. Я вообще аллергик, поэтому перестраховалась и после укуса сразу побежала домой и выпила Супрастин. Плюс боль, плюс жара, в общем, я себя оставшиеся полдня и ночь очень скверно чувствовала, вообще разбитая была. Сегодня вот на месте укуса шишка, но она особенно не болит, а только чешется. Думаю, что без Супрастина ночью мне было бы гораздо хуже». Лиза, Москва

Специфика обработки укусов ос у детей

Укус осы у ребенка всегда вызывает сильную тревогу у его родителей. Тем не менее, ничего сверхъестественного делать при этом не нужно – подход к обработке укуса у малышей практически ничем не отличается от аналогичного у взрослых.

Единственная особенность заключается в том, что у детей не стоит применять обычные в таких случаях мази и бальзамы – лучше использовать специальные детские средства. В качестве примера можно привести:

уже указанный выше Gardex Baby, который можно применять с 12 месяцев;

бальзам Спасатель, разрешенный в любом возрасте;

Picnic Family для детей школьного возраста;

детскую серию специализированных средств Mosquitall.

Как правило, в детском возрасте аллергия на укусы насекомых случается значительно реже, чем у взрослых. Укусы ос у детей иногда достаточно просто антисептировать спиртом или зеленкой, не используя при этом специальные бальзамы и мази. Можно также применить вышеприведенные народные средства.

Не менее важным моментом для взрослых является сохранение собственного спокойствия и самообладания, ведь эмоциональное состояние детей (особенно очень маленьких) во многом определяется состоянием их родителей. Поэтому как бы вы не боялись за своего малыша, ваш страх он почувствовать не должен (вы ведь не хотите сформировать у него инсектофобию).

После укуса осы родителю нужно суметь успокоить своего ребенка и чем-то его отвлечь. К счастью, сделать это бывает не так уж и сложно – даже при сильной боли в месте укуса достаточно приложить к нему что-нибудь холодное и, к примеру, рассказать малышу что-то «очень важное», чтобы он перестал плакать.

Также взрослым необходимо позаботиться и об одежде пострадавшего ребенка – она не должна натирать то место, куда пришелся укус осы, так как иначе это может привести к увеличению отека и болезненных ощущений.

Как предотвратить аллергию и что делать, если она появилась

Для людей, никогда ранее не сталкивавшихся с острой реакцией на укусы ос, достаточно выпить Супрастин, который предотвратит развитие иммунного ответа уже на начальном этапе. Если же после укуса осы появились крапивница по всему телу, слишком большой отек, головная боль, тошнота, высокая температура, одышка, спутанность сознания или рвота – необходимо срочно предпринимать дополнительные действия для предотвращения дальнейшего развития аллергии.

Самым лучшим вариантом будет, конечно, обращение в «Скорую» за экстренной консультацией.

Однако если по какой-то причине это невозможно, следует выпить одну таблетку Димедрола, Лоратадина или Преднизолона. При продолжающемся ухудшении состояния укушенного следует срочно везти в больницу – иначе исход может быть фатальным.

Как было сказано выше, у аллергиков при себе обычно имеется специальный автоинъектор, которым следует воспользоваться сразу же после укуса. Как это нужно делать – показано на картинке:

На заметку Вышеуказанные средства от аллергии нельзя давать детям. При появлении у ребенка соответствующих симптомов можно использовать сироп Ериус (Дезлоратадин).

Одним из самых опасных является укус осы в область шеи – при очень острой реакции отек может перекрыть дыхательные пути. При появлении у пострадавшего свистящего или хрипящего дыхания нужно постараться вставить ему в горло полую трубку, которая позволит дышать при усугубляющемся отеке. В исключительных случаях укушенному может потребоваться коникотомия – рассечение передней стенки горла в месте перехода шеи в грудь.

При массовых покусах осами у человека может развиться общая интоксикация организма – это состояние также небезопасно. Для борьбы с ним следует пить как можно больше жидкости, принимать 5-10% раствор хлорида кальция и аскорбиновую кислоту. Активированный уголь здесь, к сожалению, не поможет.

Как бы то ни было, главное, что нужно помнить в случае укуса осы: при появлении любых симптомов, выходящих за рамки местного воспаления и боли, следует обязательно проконсультироваться с врачом, хотя бы по телефону. И чем раньше это будет сделано, тем меньше будет вероятность каких-либо осложнений.

Полезное видео: первые действия при укусе осы, в том числе в тяжелых случаях

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