«Мне надо домой». Как Обама уговаривал Клинтона побыстрее сесть в самолет

елеканал CBS News опубликовал видео, на котором президент США Барак Обама уговаривает бывшего американского лидера Билла Клинтона скорее сесть в самолет после визита в Израиль.
«Билл, идем!», — крикнул Обама Клинтону, уже зайдя на борт самолета.
Когда призыв не подействовал, президенту пришлось выйти на трап и уже оттуда повторить «Идем! Мне надо домой».
Только после этого Клинтон поднялся на борт, пожал руку Обаме, и они прошли в салон.
Действующий и бывший президенты США приезжали в Израиль на похороны экс-главы еврейского государства Шимона Переса, которые прошли в пятницу.
RSS