Новости мира

«Мне надо домой». Как Обама уговаривал Клинтона побыстрее сесть в самолет

«Мне надо домой». Как Обама уговаривал Клинтона побыстрее сесть в самолет
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елеканал CBS News опубликовал видео, на котором президент США Барак Обама уговаривает бывшего американского лидера Билла Клинтона скорее сесть в самолет после визита в Израиль.

«Билл, идем!», — крикнул Обама Клинтону, уже зайдя на борт самолета.

Когда призыв не подействовал, президенту пришлось выйти на трап и уже оттуда повторить «Идем! Мне надо домой».

Только после этого Клинтон поднялся на борт, пожал руку Обаме, и они прошли в салон.

Действующий и бывший президенты США приезжали в Израиль на похороны экс-главы еврейского государства Шимона Переса, которые прошли в пятницу.

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