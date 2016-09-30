Депутаты скоро вновь начнут атаку на СМИ. Что нужно об этом знать?

Парламента Кыргызстана отложил на осень рассмотрение во втором чтении спорного законопроекта, влияющего на присутствие иностранцев в средства массовой информации. ОФ «Институт Медиа Полиси» решил разъяснить, что особенного в законопроекте, против которого так бьются с парламентариями журналисты.

О чем законопроект?

22 июня 2016 года в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О СМИ». Депутаты хотят запретить иностранным компаниям, иностранным гражданам, владеющим кыргызстанскими СМИ, владеть, пользоваться, распоряжаться или управлять более 20% доли в капитале компании. Также депутаты намерены ограничить долю финансирования СМИ иностранными гражданами и компаниями в размере 20% от годового объема финансирования.

Кого затронут изменения в закон о СМИ?

Согласно информации, представленной Министерством иностранных дел, на территории страны на июнь 2016 года осуществляют свою деятельность 59 представительств иностранных СМИ, получивших аккредитацию в МИД КР. То есть это те СМИ, которые не только вещают в Кыргызстане, но журналисты которых осуществляют сбор информации на территории КР. Например, это «Первый канал» (Россия), телеканал ССТV (Китай), ВГТРК «Россия» (Россия), «Фарс Ньюс» (Иран), «КазТАГ» (Казахстан) и множество других.

В случае принятия закона представительства данных СМИ не подпадут под его действие. Помимо СМИ, аккредитованных в МИД КР, в Кыргызстане на протяжении многих лет вещают другие телеканалы: ТНТ, СТС, «Хабар», «МИР 24», Euronews, «РТР Планета», «Рен ТВ», «РБК ТВ», TRT International, CNN и др. Их права инициируемый законопроект также никак не ограничивает.

И это логично, потому что в условиях отсутствия границ в информационном пространстве и свободного распространения информации (спутниковое, кабельное, цифровое, интернет телевидение и др.) «защита суверенитета и безопасности государства» через попытку закрыть внутренний информационный рынок для «учредителей иностранного происхождения» является устаревшей и неэффективной.

Кто окажется под ударом?

Разработчики проекта закона не дают прямого ответа на этот вопрос. Это очень странно, потому что выглядит так, как будто они или не владеют, или не хотят открыто делиться этой информацией. Нам известно лишь, что запрет может коснуться «Азаттык Медиа», так как это было озвучено и на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 14 июня 2016 года.

СМИ не смогут взять кредит в банках?

Самое главное, что закон ограничит права местных СМИ, лишив информационную сферу страны крайне важного для демократического общества плюрализма мнений, ограничив медиабизнес в крайне необходимых ему иностранных инвестициях.

Если говорить о деталях, то, например, законопроект, изобилуя терминологическими неточностями, не дает понимания, что включает в себя слово «финансирование». Поэтому СМИ, скорее всего, не смогут получать кредиты и займы в коммерческих банках, поскольку большинство действующих коммерческих банков в КР — с иностранным участием.

Закон коснется корпоративных журналов

Негативные последствия от принятия закона могут иметь компании из разных сфер бизнеса, занимающиеся выпуском журналов для потребителей, пресс-релизов, корпоративных медиа и т. д. (например, это относится к торговым сетям, автодилерам и банкам). Это газеты и журналы, которые запускаются компаниями не для широкого читателя, а для информирования собственных работников и клиентов. Многие учредители таких СМИ в Кыргызстане – предприятия с иностранным участием.

Дискриминация экс-медийщиков

Кроме того, нормой закона прописываются и другие дискриминационные ограничения. Например, по неуказанному в законопроекте спектру оснований предусмотрен запрет быть учредителем СМИ тем гражданам, которые ранее выступали в качестве учредителя СМИ, выпуск которого прекращен по решению суда.

Кто придумал этот закон?

Проект поправок в Жогорку Кенеш внесли депутаты двух фракций: СДПК и «Республика — Ата Журт»: Кожобек Рыспаев (СДПК), Искендер Матраимов (СДПК), Таабылды Тиллаев (Республика-Ата-Журт), Турускулов Жыргалбек (Республика-Ата-Журт).

Как оправдываются инициаторы?

Они считают, что этот закон защитит безопасность информационного пространства нашей страны.

Почему депутаты не могут объяснить, что хотят?

О каких угрозах в отношении безопасности страны говорят инициаторы закона?

Сколько бы журналисты ни задавали этот вопрос, ни один из них не смог привести конкретный пример такой ситуации. Последние инициативы депутатов стали часто сопровождаться такой стандартной отговоркой, как защита национальных интересов, обеспечение суверенитета страны или информационной безопасности, но что именно включает в себя эти понятия, парламентарии затрудняются ответить.

Почему «поблажки» депутатов на законопроект не повлияли?

Один из инициаторов законопроекта Кожобек Рыспаев говорил, что изменит проект закона в соответствии с мнением общественности. Да, он обещал, что внесет поправки, чтобы ограничения касались лишь телевизионного вещания, при этом только 35% акций (долей) в уставном капитале могут принадлежать иностранным гражданам Кыргызстана или юридическим лицам. Но сути это не меняет, потому что закон все равно ограничит права именно тех СМИ, против которых они изначально предполагались. Кто поддержал давление на СМИ? При принятии закона в первом чтении на заседании в парламенте присутствовало 109 депутатов, из них 79 проголосовали «за» и 30 депутатов «против». Голоса были распределены следующим образом: фракция «Ата Мекен» единогласно проголосовала против закона (11 голосов), все присутствующие депутаты от фракции «Бир бол» также выступили против (9 голосов). При явке 31 депутатов от фракции «СДПК» только 4 депутата проголосовали против законопроекта: Жанар Акаев, Анвар Артыков, Жылдыз Мусабекова и Абдывахаб Нурбаев. Из фракции «Республика – Ата Журт» только Аида Исмаилова не поддержала проект. От фракции «Кыргызстан» трое депутатов также не поддержали проект: Салайдин Айдаров, Таалайбек Масабирова, Кубанычбек Нурматов и Данияр Толонов. Фракция «Онугуу-Прогресс» единогласно поддержала принятие закона (13 голосов). Как соблюсти вопросы безопасности и свободы слова? Свобода СМИ на самом деле не является абсолютной — пользование ею связано с ограничениями и ответственностью с целью недопустимости злоупотребления им. И наша страна не исключение. Действующее законодательство запрещает СМИ распространять призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности страны или пропаганду войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; разглашать государственную и коммерческую тайну. Какие нарушения допустили при принятии законопроекта? 1. Согласно требованиям закона, законопроекты, направленные на регулирование предпринимательской деятельности, подлежат анализу регулятивного воздействия (АРВ) в соответствии с утвержденной правительством методикой. АРВ должен проводиться разработчиком проекта закона. Непредоставление АРВ служит основанием для отклонения законопроекта. Как видно из справки-обоснования инициаторы законопроекта утверждают, что он «не подлежит анализу регулятивного воздействия, так как он не направлен на регулирование предпринимательской деятельности». Однако нормы законопроекта напрямую затрагивают деятельность конкретных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в медиа-сфере, лишая их права на осуществление основного вида предпринимательской деятельности — выпуск и реализация продукции СМИ. В связи с чем проведение АРВ для данного законопроекта являлось обязательным. 2. Законом КР «О нормативных правовых актах» НПА по вопросам обеспечения конституционных прав, свобод и обязанностей граждан; правового статуса общественных объединений, средств массовой информации; <…> должны подлежать правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной и иной научной экспертизе (в зависимости от правоотношений, на регулирование которых направлен проект нормативного правового акта). Однако и эта норма закона не была обеспечена разработчиками законопроекта, что является грубым нарушением требования закона. 3. В сентябре 2016 года по инициативе ОФ «Институт Медиа Полиси» была проведена правозащитная экспертиза по законопроекту, которая показала, что «проект закона не соответствует стандарту защиты рассматриваемого круга прав человека в полной мере, в случае его принятия в данной редакции повлечет за собой нарушение прав человека на свободу мнения, выражения и информации. Проект закона противоречит нормам Конституции КР (п. 1.ст. 33, ст.20), так как не соблюдает требования соразмерности вводимых ограничений; Международному пакту о гражданских и политических правах (ст.19), так как не соблюдены требования необходимости, соразмерности, уместности и правового обоснования».

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