Новости мира

Россиянам рекомендовали быть осторожными за рубежом 30 сентября

Россиянам рекомендовали быть осторожными за рубежом 30 сентября
presskg

МИД РФ призывает россиян, находящихся за рубежом, проявлять осторожность в пятницу, 30 сентября, из-за так называемого Всемирного дня гнева и протеста против нового витка боевых действий в Алеппо. Об этом сообщается на сайтеведомства.

Гражданам России рекомендуется «проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности».

Как отмечается в сообщении, в Москве обратили внимание на то, что ряд организаций, в том числе исламских, намерены провести 30 сентября в увязке с пятничными молитвами Всемирный день гнева и протеста. «Не исключено, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против ее граждан», — добавили в МИД.

 

28 сентября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что последствием участия Москвы в боевых действиях в Сирии могут стать атаки экстремистов на Россию. В МИД России в свою очередь отметили, что такие высказывания неуместны, не соответствуют нормам дипломатии и гуманизма.

22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо. Этому предшествовало недельное перемирие, которое стало итогом договоренностей между Россией и США. Однако 19 сентября сначала повстанцы, а затем и сирийские военные объявили о возобновлении боевых действий.

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