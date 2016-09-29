ПОЛИ́ТИКА

В Дейр-эз-Зоре при налете ВВС США погибли более 80 сирийских солдат

В Дейр-эз-Зоре при налете ВВС США погибли более 80 сирийских солдат
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Более 80 сирийских солдат погибли при налете американских ВВС в Дейр-эз-Зоре, заявила в четверг советник президента САР Бусейна Шаабан.

«Американские самолеты уничтожили более 80 солдат в Дейр-эз-Зоре, вчера разрушили два моста», — сказала Шаабан в интервью телеканалу RT.

Она отметила, что США нарушают суверенитет Сирии и проявляют агрессию по отношению к стране и сирийскому народу, проводя военные операции без согласования с правительством САР.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что самолеты международной «антиигиловской коалиции» нанесли 17 сентября четыре удара по сирийским войскам, находящимся в окружении группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе аэродрома Дейр-эз-Зора, погибли 62 военнослужащих, около 100 человек были ранены.

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ПОЛИ́ТИКА
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