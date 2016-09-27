Бишкек

Операция на пищеводе, аритмия. Пресс-служба рассказала о болезнях Атамбаева

Операция на пищеводе, аритмия. Пресс-служба рассказала о болезнях Атамбаева
presskg

Президент Кыргызтана Алмазбек Атамбаев продолжает проходить лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента России в Москве.

 

Глава государства находится под наблюдением специалистов ЦКБ, которые ранее проводили у него обследование и лечение болезни сердца. В процесс лечения аритмии был привлечен академик РАМН, профессор Амиран Ревишвили. На данный момент проблемы связанные с аритмией сердца полностью купированы.

Кроме этого, после отравления в 2008 году Атамбаеву проводилась операция на пищеводе в Турции. В настоящее время в ходе обследования врачами ЦКБ с профилактической целью проведена эндоскопическая аргонно-плазменная абляция пищевода (если говорить простыми словами: президенту выжгли часть указанного органа; врачи утверждают, что это практически безболезненная процедура).

В динамике врачи отмечают значительное улучшение состояния Алмазбека Атамбаева. По заключению врачей, состояние президента оценивается как удовлетворительное и он может быть выписан уже в конце этой недели.

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