В Бишкеке 19-летняя девушка похитила ребенка и требовала деньги

Следственный отдел ОВД Свердловского района проводит расследование уголовного дела, возбужденного по фактам мошенничества и похищения человека, сообщили 21 сентября в пресс-службе МВД.

По ее данным, несколько дней назад в органы внутренних дел обратилась 25-летняя жительница столичной новостройки и сообщила, что незнакомая девушка похитила ее полуторагодовалого сына.

В ходе выяснения обстоятельств дела установлено, что примерно в 13:00 жительница новостройки направилась с ребенком в сторону рынка «Дордой».

«В маршрутке к ней подошла незнакомая молодая девушка азиатской внешности и попросила позвонить. Когда уже приехали на рынок, девушка попросила телефон снова. Ее пришлось ждать, поскольку она разговаривала долго и сетовала на то, что за ней придут, а без телефона не найдут и она просто заблудится. Не подозревавшая ничего плохого женщина стала ждать, потом попросила подержать своего мальчика и зашла в торговые ряды купить памперсы. Вернувшись через несколько минут, обнаружила, что малознакомая девушка исчезла вместе с ребенком и телефоном», — пояснили в МВД.

По данному факту милиция начала неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Поиском неизвестной девушки и пропавшего ребенка занялись оперативники ГОМ «Дордой» УВД Свердловского района и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Когда связывались с девушкой по телефону, она потребовала, чтобы женщина искала деньги, если хочет увидеть своего ребенка и не сообщала в правоохранительные органы. Оперативники начали устанавливать местонахождение подозреваемой. «Пока ситуация не усложнилась, согласились на все, что она потребует, и решили приманить ее поближе в более безопасное место. После уговоров девушка согласилась подойти в кафе, расположенное в нескольких кварталах от рынка. Чтобы не обнаружить слежку, оперативники действовали осторожно. Когда подозреваемая приехала на встречу на машине и вышла, была начата операция по задержанию», — рассказали в МВД.

В настоящее время ребенок возвращен матери.

Личность задержанной установили, ею оказалась гражданка Н. кызы М., 1997 года рождения, уроженка Таласской области. Она трижды привлекалась к уголовной ответственности за совершенные противоправные деяния.

Позже выяснилось, что подозреваемая успела далеко уехать, похитив ребенка. Находилась она уже на территории другого крупного городского рынка. Когда ей пообещали отдать деньги, приехала, взяв такси.

В настоящее время расследованием занимается следственный отдел УВД Свердловского района. Возбуждено уголовное дело по ст.123 («Похищение человека») и ст.166 («Мошенничество») УК КР.

Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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