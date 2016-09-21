Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд

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Пропускная способность двух пассажирских терминалов составляет 17 миллионов человек в год или около 2 тысяч пассажиров в час. Потоки прилетающих и улетающих пассажиров разделены, а посадка и высадка пассажиров осуществляется за счет 28 телескопических трапов.