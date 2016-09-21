Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд

Новый международный аэропорт туркменской столицы, выполненный в виде парящего сокола, попал в Книгу рекордов Гиннесса.
17 сентября, в Ашхабаде, при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось торжественное открытие нового международного аэропорта, сообщает Газета.уз со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.
Как выглядит новый шикарный аэропорт Ашхабада, показываем.
© AP Photo
Комплекс аэропорта площадью в 1200 гектаров вмещает две взлетно-посадочные полосы по 3800 метров каждая, новый терминал, диспетчерскую вышку, грузовой склад, ангары, учебный и медицинские центры.
© AP Photo
Здание главного терминала выполнено в форме парящего сокола. Пятиэтажное здание терминала занимает площадь 192 тысячи квадратных метров.
© twitter.com / ashgabatairport
Аэропорт Ашхабада успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое в мире архитектурное изображение коврового геля (орнамента) на крыше здания основного пассажирского терминала. Его площадь составила 705 квадратных метров.
© twitter.com / ashgabatairport
В здании действуют 53 лифта, 41 эскалатор, а также травалаторы (пассажирский конвейер в виде движущегося тротуара) длиной в 400 метров. Для пассажиров работают 27 точек питания, 3 из них — формата «бизнес-ланч», есть столовая на 120 мест.
© twitter.com / ashgabatairport
Перед зоной регистрации пассажиров установлены 11 автоматизированных стоек паспортного контроля, где с помощью считывающих устройств проверяют подлинность паспорта и визы, там же ставится штамп о том, что пассажир покинул Туркменистан.
© twitter.com / ashgabatairport
В залах ожидания можно наблюдать взлет и посадку самолетов, имеются детские площадки. Зона прибытия находится на третьем этаже, зона вылета — на втором. На четвертом этаже расположены гостиничные номера.
© twitter.com / ashgabatairport
Пропускная способность двух пассажирских терминалов составляет 17 миллионов человек в год или около 2 тысяч пассажиров в час. Потоки прилетающих и улетающих пассажиров разделены, а посадка и высадка пассажиров осуществляется за счет 28 телескопических трапов.
© twitter.com / ashgabatairport
Через грузовой терминал будет проходить 200 тысяч тонн грузов.
© twitter.com / ashgabatairport
По данным информационного агентства ТАСС, строительство аэропорта обошлось в $2,3 миллиарда.
© twitter.com / ashgabatairport
Новый аэропорт открылся ровно за год до начала в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
© twitter.com / ashgabatairport
© AP Photo
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