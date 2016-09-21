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Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд
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Новый международный аэропорт туркменской столицы, выполненный в виде парящего сокола, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

17 сентября, в Ашхабаде, при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось торжественное открытие нового международного аэропорта, сообщает Газета.уз со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как выглядит новый шикарный аэропорт Ашхабада, показываем.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №1

© AP Photo

Комплекс аэропорта площадью в 1200 гектаров вмещает две взлетно-посадочные полосы по 3800 метров каждая, новый терминал, диспетчерскую вышку, грузовой склад, ангары, учебный и медицинские центры.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №2

© AP Photo

Здание главного терминала выполнено в форме парящего сокола. Пятиэтажное здание терминала занимает площадь 192 тысячи квадратных метров.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №3

© twitter.com / ashgabatairport

Аэропорт Ашхабада успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое в мире архитектурное изображение коврового геля (орнамента) на крыше здания основного пассажирского терминала. Его площадь составила 705 квадратных метров.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №4

© twitter.com / ashgabatairport

В здании действуют 53 лифта, 41 эскалатор, а также травалаторы (пассажирский конвейер в виде движущегося тротуара) длиной в 400 метров. Для пассажиров работают 27 точек питания, 3 из них — формата «бизнес-ланч», есть столовая на 120 мест.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №5

© twitter.com / ashgabatairport

Перед зоной регистрации пассажиров установлены 11 автоматизированных стоек паспортного контроля, где с помощью считывающих устройств проверяют подлинность паспорта и визы, там же ставится штамп о том, что пассажир покинул Туркменистан.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №6

© twitter.com / ashgabatairport

В залах ожидания можно наблюдать взлет и посадку самолетов, имеются детские площадки. Зона прибытия находится на третьем этаже, зона вылета — на втором. На четвертом этаже расположены гостиничные номера.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №7

© twitter.com / ashgabatairport

Пропускная способность двух пассажирских терминалов составляет 17 миллионов человек в год или около 2 тысяч пассажиров в час. Потоки прилетающих и улетающих пассажиров разделены, а посадка и высадка пассажиров осуществляется за счет 28 телескопических трапов.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №8

© twitter.com / ashgabatairport

Через грузовой терминал будет проходить 200 тысяч тонн грузов.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №9

© twitter.com / ashgabatairport

По данным информационного агентства ТАСС, строительство аэропорта обошлось в $2,3 миллиарда.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №10

© twitter.com / ashgabatairport

Новый аэропорт открылся ровно за год до начала в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №11

© twitter.com / ashgabatairport

Как выглядит новый аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд. Фото №12

© AP Photo

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