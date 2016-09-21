Правительство Германии не подтвердило данные США о бомбардировке гумконвоя ООН с воздуха

Берлин не располагает подтверждённой информацией о том, кто несёт ответственность за атаку на гуманитарный конвой в Сирии. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Политик воздержалась от использования термина «бомбардировка», назвав случившееся «нападением».

Член правительства ФРГ заявила, что у Германии нет данных, которые бы подтверждали факт бомбардировки гуманитарного конвоя ООН в Сирии.

«У правительства нет собственных верифицированных данных о том, кто несёт ответственность за произошедшее», — сказала заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер. Она не стала использовать термин «бомбардировка» — говоря о случившемся, Деммер употребила слово «нападение», сообщает ТАСС.

Напомним, что на данный момент вину за инцидент не взяла на себя ни одна сторона. Более того, до сих пор не установлено каким образом была произведена атака. Первым о том, что это был именно авиаудар, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархак Хан, однако никаких подробностей происшедшего он не сообщил.

Ранее США обвинили в атаке на гумконвой ООН вооружённые силы Сирии или России. По мнению Вашингтона, это было нападение с воздуха и только эти две страны могли его совершить. Минобороны РФ в свою очередь заявило, что российская авиация полётов в зоне инцидента не проводила, и выдвинуло свою версию случившегося.

США обвиняют Россию

Во время вчерашнего (20 сентября. — RT) брифинга в Нью-Йорке заместитель советника президента США по нацбезопасности Бен Родс также высказал мнение, что удар по гуманитарному конвою ООН в САР 19 сентября был нанесён с воздуха либо сирийскими властями, либо Россией. Никаких фактов, подтверждающих данное заявление, представлено при этом не было.

«Вся наша информация ясно показывает, что это был авиаудар. Это значит, что только два субъекта могли быть ответственными — или сирийский режим, или правительство России. В любом случае мы считаем российское правительство ответственным за авиаудар в этом пространстве, учитывая тот факт, что их приверженность режиму прекращения огня в рамках перемирия должна была привести к прекращению авиаопераций в районе оказания гуманитарной помощи», — приводит CNN заявление Родса.

Позиция Минобороны

По мнению Минобороны РФ, за атакой на конвой ООН стоят террористы из организации «Джабхат ан-Нусра»*, которые в это же время начали активное наступление на Алеппо. При этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что ни российская, ни американская сторона не проводили воздушных операций в районе атаки на гумконвой.

«Хочу напомнить, что вчера (19 сентября. — RT) боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» именно на этом направлении около 19:00 мск начали масштабные наступательные действия на Алеппо, которые поддерживались мощнейшим огнём артиллерии из танков, артиллерийских орудий и различных реактивных систем залпового огня», — отметил Конашенков.

Также на брифинге МО была представлена видеозапись, на которой запечатлено, как один из грузовиков с гуманитарной помощью сопровождает автомобиль с миномётом крупного калибра.

Версию о том, что атаку с воздуха теоретически могла провести армия САР, опроверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в тёмное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет, и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

В ночь на вторник совместный конвой Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вёз помощь для 78 тыс. человек. По данным Международного комитета Красного Креста, 18 грузовиков были уничтожены. Конвой был маркирован логотипами ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца, разрешение на его проход в восточные районы Алеппо было получено от Дамаска и вооружённой оппозиции. МККК подтвердил гибель одного сотрудника САКП и как минимум 20 мирных граждан при атаке на гумконвой. Также пострадал склад САКП и медицинский блок.

* «Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещённая на территории России.