Побочный эффект: удары США в Сирии и Афганистане обернулись новыми жертвами

За последние двое суток авиация США и их союзников нанесла серию ударов в Афганистане и Сирии, в результате которых погибли восемь афганских полицейских и 62 сирийских военнослужащих. Бомбардировками руководили из одного пункта — мобильного штаба американского Центрального командования в Катаре. Это далеко не первый случай «побочных потерь» при подавлении намеченных им целей. Обратившись к специалистам, RT разобрался в причинах происходящего.

Штаб-квартира Центрального командования США переехала из штата Флорида на побережье Персидского залива в конце 2002 года в ходе военной операции «Несокрушимая свобода» на территории Афганистана. Помимо американских частей в них принимал участие контингент Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Операция официально завершилась в 2014-м, но в стране для поддержки кабульского правительства до сих пор остаются 9800 военнослужащих США. Согласно данным ООН, с того момента, когда американцы начали вести боевые действия в Афганистане в 2001 году, были убиты около 92 тыс. человек, из них более 26 тыс. мирных жителей.

С августа 2014 года Центральное командование осуществляет операцию «Непоколебимая решимость», в ходе которой Соединённые Штаты и их союзники наносят удары по боевикам «Исламского государства»* в Ираке и Сирии. В бомбардировках отрядов и объектов ИГ участвует авиация США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Франции, Бахрейна, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. К ракетно-авиационным ударам по исламистам привлекаются также боевые корабли ВМС США — носители крылатых ракет морского базирования Tomahawk, развёрнутые в Красном море и Персидском заливе. Финансовое, разведывательное и материально-техническое обеспечение операции осуществляют 20 государств, в том числе Австрия, Албания, Венгрия, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кувейт, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Словакия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Имитационная операция

По состоянию на 13 сентября руководимая США коалиция нанесла 14972 ракетно-бомбовых удара в Ираке и 5167 в Сирии. Общие затраты на проведение операции «Непоколебимая решимость» превысили $9 миллиардов, а ежедневные затраты на неё составляют в среднем $12,1 млн. Пока международная коалиция взяла на себя ответственность за гибель в Сирии всего 55 гражданских лиц. На самом же деле, по мнению в том числе и американских экспертов, речь идёт о сотнях и даже тысячах мирных граждан Сирии, погибших под ударами сил коалиции. В начале августа заместитель постпреда России при ООН Евгений Загайнов на заседании Совета Безопасности заявил, что только за последние две недели июля они унесли жизни сотен мирных жителей. Так, по данным МИД Сирии, в результате бомбардировки деревни Гандура погибли 45 человек, ещё 50 человек были ранены. Во время удара по деревне Тухан-аль-Кубра жертвами стали 300 мирных жителей. И это не говоря о разрушении школ, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры. В августе в результате налёта коалиции уже на иракский населённый пункт Эль-Каим в провинции Анбар погибли десятки человек, в руках у которых не было оружия.

В субботу, 17 сентября, два истребителя F-16 и два штурмовика A-10 международной коалиции нанесли удары по подразделениям сирийских правительственных войск, находившихся в окружении террористов ИГ в городе Дейр-эз-Зор. В результате погибли 62 и получили ранения более 100 военнослужащих. Свою причастность к ударам признали Дания, Австралия и Великобритания. «Если там в ударах участвовали штурмовики A-10, то это точно были американцы, так как таких самолётов нет у других членов коалиции. F-16 могли быть датскими, а вот у Австралии нет на вооружении ни F-16, ни A-10, а есть F-18», — отметил в интервью RT заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Я не могу дать голову на отсечение за то, что атака была случайной, здесь шансы 50 на 50, — продолжил Храмчихин. — В любом случае подорвать действующее в Сирии перемирие, о котором договорились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри, она может. Операция «Непоколебимая решимость» официально преследует целью уничтожение или хотя бы нанесение непоправимого ущерба ИГ. Ноона крайне ограничена по масштабу и продолжается более двух лет, не принеся фактически никаких результатов. Когда западные страны в прошлом ставили перед собой подобные амбициозные цели, они задействовали в десятки раз более крупные силы. На мой взгляд, это в значительной степени имитационная операция. Частично — ради успокоения западного общественного мнения, но в первую очередь — с тем чтобы не уничтожить «Исламское государство», а удержать его в неких границах. Операция крайне ограничена по масштабу: не дать ему разрастись за пределы Сирии и Ирака».

Проблемы с наведением на цели

«Бомбардировки силами коалиции позиций сирийской армии в Дейр-эз-Зоре выглядят крайне странно и очень походят на попытку, возможно, даже внутри американских сил, окончательно сорвать начавший выкристаллизовываться мирный процесс, — сказал RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Видимо, договорённости между Лавровым и Керри не устраивают часть американского истеблишмента, прежде всего в Пентагоне. Словесная дуэль между Министерством обороны и Госдепартаментом США по вопросу Сирии продолжается уже несколько месяцев. Как только в американском внешнеполитическом ведомстве заводят речь о необходимости координировать усилия коалиции с Россией, на следующий день представители Пентагона заявляют, что никакая координация невозможна и её не будет. Помимо всего прочего, удар по сирийским военным говорит о том, что у американцев большие проблемы с наведением на боевые цели, которые, видимо, вызваны тем, что у них нет на месте полевых агентов и они используют информацию от саудовской и катарской разведок. И здесь нельзя исключать, что страны Персидского залива здесь играли в свою игру и наведение удара на сирийскую армию было неслучайным. Саудовцы и катарцы финансируют террористическую активность в Сирии. Думаю, они будут всячески мешать перемирию».

«Атака на аэродром в Дейр-эз-Зоре — это свидетельство низкой эффективности операции «Непоколебимая решимость», слабой боевой выучки пилотов, которые действуют в этом регионе уже более двух лет, — полагает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) Юрий Зинин. — Она ставит под сомнение все недавние бравурные отчёты Пентагона. Насколько реально велик его вклад в противодействие международному терроризму? По оценке военных экспертов арабских государств, эффективность воздушных ударов коалиции по исламистам остаётся крайне низкой. Анализ их интенсивности не позволяет рассчитывать, что операция может достичь поставленных целей даже в обозримой перспективе.Кроме того, ошибочный, как уверяют в Центральном командовании, удар по сирийским военным подрывает доверие к коалиции со стороны соседних стран. Даже те из них, что не симпатизируют Сирии, задумываются: а не станут ли они в следующий раз жертвами подобных ошибок? Думаю, что эта печальная история заставит наконец руководство «антиигиловской коалиции» серьёзно отнестись к предложениям Москвы о координации действий с ВКС России, чтобы не допускать повторения подобных проколов в дальнейшем. Реальных-то успехов в борьбе с ИГ у неё немного. Какой ущерб должен быть нанесен группировке, чтобы она прекратила свое существование, и как — на Западе не знает никто».

«Что касается ситуации в Афганистане, то можно вспомнить куда более масштабный инцидент, чем воскресный удар по полицейским. В октябре прошлого года когда США разбомбили больницу в Кундузе, в которой работали медики организации «Врачи без границ», — напомнил в беседе с RT политолог Виктор Олевич. — Поскольку эта организация имеет сложившуюся репутацию на Западе, Госдепу и Пентагону не удалось замять инцидент. Министр обороны США Эштон Картер, а затем и президент Барак Обама были вынуждены принести извинения за эту так называемую «ошибку», в результате которой погибли 42 человека, включая 12 врачей, а также трое детей. Пентагон по итогам шестимесячного расследования инцидента подверг дисциплинарному взысканию 16 военнослужащих, однако ни один из провинившихся не был подвергнут уголовному преследованию. А в Сирии в июле во время бомбардировки, осуществлённой в районе города Манбидж силами коалиции, погибло 212 мирных жителей — женщин, детей, стариков, не имевших никакого отношения к ИГ. Эти «ошибки» происходят постоянно, американское командование осуществляет свои операции небрежно, не обращая никакого внимания на человеческий фактор, на жертвы среди гражданского населения».

Андрей Лощилин