Exit polls: в Госдуму прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия»

В России закончилось голосование на выборах в Государственную думу, а в некоторых районах еще и выборов глав субъектов.

Согласно данным exit polls «Фонда общественное мнение», которые были обнародованы Первым каналом российского телевидения, в нижнюю палату парламента проходят четыре партии: «Единая Россия» (48,7%), ЛДПР (14,2%), КПРФ (16,3%) и «Справедливая Россия» (7,6%).

Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

По данным ФОП, партия «Яблоко» набрала 3,1% голосов, «Партия пенсионеров» — 1,9%, «Родина» — 1,8%, ПАРНАС — 1%, «Гражданская платформа» — 0,2% и «Гражданская сила» — 0,1%.

Сайт NEWSru.com отмечает, что партиям, набравшим больше 3% голосов, будет оказана государственная поддержка. Они получат финансирование из бюджета — по 110 рублей за каждый поданный за них голос. Согласно предварительным данным, на такую поддержку может рассчитывать только «Яблоко».