Новости мира

Exit polls: в Госдуму прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия»

Exit polls: в Госдуму прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия»
presskg

В России закончилось голосование на выборах в Государственную думу, а в некоторых районах еще и выборов глав субъектов.

Согласно данным exit polls «Фонда общественное мнение», которые были обнародованы Первым каналом российского телевидения, в нижнюю палату парламента проходят четыре партии: «Единая Россия» (48,7%), ЛДПР (14,2%), КПРФ (16,3%) и «Справедливая Россия» (7,6%).

Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

По данным ФОП, партия «Яблоко» набрала 3,1% голосов, «Партия пенсионеров» — 1,9%, «Родина» — 1,8%, ПАРНАС — 1%, «Гражданская платформа» — 0,2% и «Гражданская сила» — 0,1%.

Сайт NEWSru.com отмечает, что партиям, набравшим больше 3% голосов, будет оказана государственная поддержка. Они получат финансирование из бюджета — по 110 рублей за каждый поданный за них голос. Согласно предварительным данным, на такую поддержку может рассчитывать только «Яблоко».

Related Items
Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Новости мира
presskg

Related Items

More in Новости мира

1

Опубликовано фото террориста из Нью-Йорка: Ахмад Хан Рахани, 28 лет

presskg19.09.2016
Read More
3

Эксперт: Гибель сирийских военных из-за авиаудара США может означать конец перемирия

presskg18.09.2016
Read More
5

NI рассказал, в чем американский F-22 уступает российскому Т-50

presskg16.09.2016
Read More
4

На саммите СНГ Саргсян озвучил позицию Еревана по урегулированию в Карабахе

presskg16.09.2016
Read More
1

Атамбаев удовлетворен, что СНГ начнет работу в оптимизированном режиме

presskg16.09.2016
Read More
3

Акаев: США просили базу в Киргизию на год, но не выполнили обещание

presskg15.09.2016
Read More
6

Турция наращивает интервенцию в Сирии

presskg14.09.2016
Read More
5

Барак Обама обиделся на «шлюхиного сына»

presskg14.09.2016
Read More
2

Отравлена и клонирована. Обморок Клинтон сводит американцев с ума

presskg14.09.2016
Read More